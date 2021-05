Läänemaal osaleb avatud talude päeval neli talu 

Seitsmes üle-eestiline avatud talude päev toimub tänavu 25. juulil ning registreerimise lõppedes oli oma osalemisest teada andnud 277 talu. Eelmisel aastal osales avatud talude päeval 281 talu.

Läänemaal avab oma taluuksed neli talu – Seenefarm, Üsse pruulikoda, Tänava talu ja Vormsil asuv Mangese talu. Lääneranna vallas avab uksed Liblikamaja, Panga talu roosiaed, OÜ Talu ja tulu, Ranna rantšo, Kahvatu kõrtsi talu ja Lilu talu.

„Tänavusel avatud talude päeval soovib oma uksed ja väravad avada 277 talu ja maaettevõtet üle Eesti ehk neid on pea samapalju kui mullu, mis on väga tore uudis. Keeruline koroonaaeg oma mõju ja piirangutega pole vähendanud maapiirkonnas elavate aktiivsete ja ettevõtlike inimeste huvi tutvustada oma tegemisi ning tooteid-teenuseid,“ lausus maaeluminister Urmas Kruuse. „Vaadates avatud talude päeval osalevate talude tegevusvaldkondi, saab kinnitust teadmine, et maal on hea elada ning seal leidub küllaldaselt mitmekesist tegevust. Eks iga külastaja peab nüüd juulikuus oma marsruudi selle põhjal ise koostama – valikut on piisavalt.“

Ministri sõnul leidub tänavu nii nagu ka varasematel aastatel avastamist igale maitsele: saab näha loomi, sh nii piimatootmist, kitse- ja lambakasvatust, küülikuid, lihaveiseid, hobuseid, loomaparke, erinevaid lindusid. Pea igas maakonnas on esindatud mesindustalud. Samuti on esindatud taimekasvatus ja iluaiandus, on hobi- ja tootmistalusid, saab näha elustiilitalusid. Põllumajandussaaduste tootmise ja töötlemise poolel on võimalik tutvuda piima-, liha-, teravilja, veini- ja siidritootmisega. Lisaks leiab valikust maaturismi- ning kunsti- ja käsitöötalusid, talumuuseume ja põllumajanduskoole.

Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakonna juhataja Reve Lamburi sõnul on avatud talude päeval osalejate seas uusi tulijaid 52 talu ehk siis samas suurusjärgus nagu varasematel aastatel. 55 talu avavad oma ettevõtmise vaid pühapäeval, ülejäänud 80% on avatud nii laupäeval kui pühapäeval.

Kõige rohkem talusid on sel aastal avatud Harjumaal (37) ning Pärnumaal (34), nendele järgnevad talude arvukuselt Tartumaa (31) ja Saaremaa (27). „Sel aastal on võrreldes eelmise aastaga talud aktiivsemad Ida-Virumaalt (14), Valgamaal (14) ja Raplamaalt (13). Üllataja on sel aastal Hiiumaa, kus uksed avab kokku 11 talu, neist 7 avavad esmakordselt,“ lisas Reve Lambur.

Avatud talude päeva veebilehelt leiab külastaja avatud talude kaardi, kuhu lisanduvad enne avatud taude päeva ka talude programmid. Facebookis on leida üritus Üle-eestiline avatud talude päev 2021, kus samuti jagatakse infot. Avatud talude päeva põhipäev on pühapäev, 25. juuli ning sel päeval on külastajatele avatud kõik registreerunud talud. Samas on laupäeval, 24. juulil ka võimalik avada oma talu ning seda võimalust kasutab tänavu neli viiendikku taludest.

Möödunud aastal oli üle Eesti avatud 281 talu, kuhu tehti nädalavahetusel kokku üle 213 000 külastuse.