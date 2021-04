EELK asutab piiskopkonnad

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) kirikukogu otsustas asutada Eestis piiskopkonnad, vahendas „Aktuaalne kaamera”.

Vaidlus piiskopkondade asutamise üle on olnud pikk ja kestnud aastaid „Kui valiti kaks piiskoppi Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskoppideks – Joel Luhamets ja Tiit Salumäe -, siis sellele järgnes väike kaos. Kuna seadusandlus ei toetanud selgust, siis oli nii, et praostkonnad hakkasid kosjas käima piiskoppidel. Kes tahtis Tiitu, kes tahtis Joeli. Nii see Joel siis sõidab Tartust Saaremaale ja Hiiumaale läbi piiskop Tiidu alade. Tiidule jäi Ida-Virumaa – tema sõidab Haapsalust sinna,” kirjeldas Tallinna praostkonna praost Jaan Tammsalu.

Piiskopkondade asutamine tähendab seda, et praostkonnad jagunevad nüüd piiskopkondadesse. „Praegu tundub, et see saab olema nii, et on kolmel piiskopil – peapiiskopil ja kahel piiskopil – oma territooriumid. Tallinn on peapiiskopi all ja Eesti jagatakse nähtavasti kaheks: Lõuna-Eesti ja Põhja-Eesti või eks saab näha,” rääkis Tammsalu.

Lisaks asukohalinnale on nüüd võimalik määrata ka piiskopile katedraalkirik.

Piiskopid osalevad olulistel tähtpäevadel, ta pühitseb ametisse vaimulikke ning ta on ka vaimulike hingehoidja. Kirikuseadustik lubab lisaks piiskopkonna piiskoppidele tegutseda ka mõne tööala või diasporaa piiskoppidel. Jaan Tammsalu arvab, et piiskoppide arvu suurenemist oodata ei ole.