Haapsalu politsei tegeles kiiruseületajatega

Eelmisel nädalal alustati Haapsalu politseis 34 korral väärteomenetlust, millest üheksal korral oli tegu varavastase süüteoga.

Liiklusjärelevalve käigus tuvastas politsei kolm alkoholi tarvitanud autojuhti ning 17 korral ületasid sõidukijuhid lubatud piirkiirust.

Haapsalu politseijaoskonna korrakaitseametniku Anneli Sireli sõnul toovad kiirust ületanud autojuhid sageli välja, et piirkiiruse ületamine kuni kümme kilomeetrit tunnis ei tundu neile märkimisväärne. „Siinkohal on oluline, et autojuhid mõistaksid, et piirkiiruse ületamisega seavad nad pidevalt ohtu nii ennast kui ka kaasliiklejaid. Kiiruseületamisega võidetud vähene aeg ei kaalu üles raskeid või pöördumatuid tagajärgi, mida võib liikluses kiirustamine endaga kaasa tuua,” ütles Sirel.

„Tuletame kõigile mootorsõiduki omanikele meelde, et hiljemalt 1. maiks tuleks talverehvid ära vahetada suverehvide vastu,” ütles Sirel. Kuigi lamellrehvidega on lubatud sõita aastaringselt, soovitab politsei ka lamellrehvid ära vahetada, et vältida suvel nende liigset kulumist.