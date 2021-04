Politsei otsib Keilast kadunud Karelit Läänemaalt

Politsei alustas 15. aprillil Keilast kadunud Kareli otsimist Ristilt ja Paliverest.

Viimati laekunud vihje põhjal on politseil alust arvata, et Karel võib liikuda Risti ja Palivere kandis. Politsei palub kõigil, kes on meest näinud või omavad infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112 või Haapsalu piirkonnapolitseinikule Kiur Klippbergile numbril 5168167 või e-postile kiur.klippberg@politsei.ee.

Politsei ja vabatahtlikud on Karelit seni otsinud peamiselt Turba ja Ellamaa vaheliselt alalt, kust on tulnud vihjeid, et Karelit on nähtud. Otsingule on kaasatud vabatahtlikud, droonid ja PPA kopter.

Karel on pikemat kasvu, sportliku kehaehitusega, tal on lühikesed juuksed ja habe. Kodust lahkudes oli tal seljas tume jope ning jalas tumedad püksid, kaasas oli ka tume seljakott.

26-aastane Karel lahkus 15. aprillil kell 6.50 oma Keilas asuvast kodust ja hakkas jalgsi tööle minema, kuid tööle mees ei jõudnud. Viimane kontakt noormehega oli tema sama päeva varahommikul saadetud sõnum.

16. aprilli varahommikul kella 4:48 paiku helistas Karelile lähedane – noormehe telefon kutsus, aga Karel vastu ei võtnud, pärast on telefon olnud välja lülitatud.

Politsei on võtnud korduvalt ühendust haiglatega nii Harjumaal, Läänemaal, Ida-Virumaal kui Lõuna-Eestis, ent üheski haiglas ei olnud Kareli kirjeldusele vastavat meest. Samution politseinikud suhelnud Elroni, Lux Expressi ja TS Laevadega, ent ühegi transpordivahendi peale mees teadaolevalt ei läinud.

Karelit on otsitud tema lähedaste ja tuttavate juurest Saaremaalt, kuid mehest ei olnud keegi midagi kuulnud.

Karel eelnevalt niiviisi kodust lahkunud ei ole.