Galerii: Haapsallu tuli ülipikk veos

Logistikafirma DB Schenker testis eile ja täna Eesti teedel koos Tallinna tehnikakõrgkooliga enam kui 25-meetri pikkust autorongi, mis muudaks kaupade transpordi efektiivsemaks.

Täna hommikul peatus ülipikk veos Haapsalus Haava tänaval, et mahalaadida ehitusmaterjali ning sõita edasi Häädemeestele.

Praegu on Eestis lubatud auto ja haagis maksimaalse kogupikkusega 18,75 meetrit, kuid naaberriikides on lubatud ka pikemad veokid. Näiteks Rootsis on lubatud 25meetrised veokid ja Soomes 34meetrised.

Maanteeameti loaga testis ettevõe eile Tallinna ümbruses ning täna Haapsalu ja Häädemeeste vahel 25,25 meetri pikkuse autorongiga liiklemist.

Logistikaeksperdid prognoosivad, et sellised veosed võivad varsti ka Eesti teedel standardiks saada. Põhjanaabrite numbrid näitavad, et pikemad masinad hoiavad kokku kuni kolmandiku kütusekulust, vähendavad liiklustihedust ja kaupade vedamiseks läheb vaja vähem tööjõudu. Eestis tehtavate testsõitude eesmärk on kindlaks teha, kas senisest pikemad autorongid sobivad Eesti oludesse.

Projekti on kaasatud ka Tallinna tehnikakõrgkool, kes omalt poolt analüüsib ülipikkade autorongide kasutamist Eesti teedel.

Malle-Liisa Raigla