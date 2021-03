Tagalahel koguneb sadu luiki

Haapsalu Tagalahel koguneb juba mitmendat päeva sadu luiki, kes on seal rändepeatust tegemas ja lahevees rikkalikult leiduvaid veetaimi söömas.

Ornitoloog Tarvo Valkeri sõnul saab keha kinnitavaid luiki seal imetleda veel vähemalt paar nädalat. „Neid tuleb kindlasti veel juurdegi. On luikede rändeaeg,” ütles Valker.

Luikede erakordset rohkust võib Valkeri sõnul selgitada see, et Tagalaht sulas tänavu lahti varem kui Matsalu laht, mis paari päeva eest oli veel jääkaane all. „Praeguseks on ka see ehk juba lahti. Kevad edeneb tundidega,” ütles Valker.

Tagalahel kaldale lähemal on kogunenud kühmnokk-luiged. „Need, kes on ajanud oma tiivad purjesse ega häälitse,“ ütles Valker. Kaugemal olijad on aga hoopis laulu- ja väikeluiged. „Need, kes häälitsevad ja hüüavad,” ütles Valker.

