Lopsakad ripsmed ja täidlased kulmud on selleks, et jääda!

“Lopsakus” on tõenäoliselt omadussõna, mida naised oma juuste, ripsmete ja kulmude iseloomustamiseks tahaksid kuulda ja kasutada. Need on märgiks naiselikkusest, elujõust ja tervisest. Juba vanad egiptlased püüdsid erinevaid aineid ja algset kosmeetikat kasutades tumendada oma ripsmeid ja kulme. Ka hiljutise sajandivahetuse paiku valitses ülipeenikesete kulmude trend, mille muutumisel nähti kurja vaeva, et kidurad kriipsu-kulmud jälle täidlaseks tagasi kasvatada. Hetkel aga moes olev loomulikult pikad ripsmed ja tihe kulmukaar pole lähiajal ilumaailmast kusagile kadumas.

Tänapäeval on palju erinevaid võimalusi ja tehnikaid, mille abil muuta ripsmed ja kulmud silmapaistvamaks ning just selliseks, nagu sina neid soovid. Iluteenused nagu microblading ja ripsmepikendused on kunstlikud viisid, kuidas ripsmeid-kulme “kasvatada”. Võib aga juhtuda, et lõpptulemus sinu näoga kokku ei sobigi ning rasked lisakarvakesed võivad kahjustada su enda ripsmeid, halvemal juhul võid osaga neist lõplikult hüvasti jätta. Püsivam ja naturaalsem võimalus on pakkuda lisaturgutust omaenda ripsmetele, võttes kasutusele tõhusa ripsmekasvu seerumi, mis toimib ühtlasi ka kulmuseerumina.

Ripsmeseerum ja kulmuseerum – kaks ühes!

Seerum on olemuselt tugevatoimeline kosmeetikatoode, mis imendub ka kõige alumistesse nahakihtidesse mõjutades folliikulit ehk karvanääpsu, millest ripsmekasv alguse saab. Placent Activ ripsmekasvu soodustav seerum sisaldab platsenta-ekstrakti ja rikkalikult aminohappeid. Just need on ained, mida nahk vajab, et kasvatada kiiremini ja tugevamaid ripsmeid ning ennetada nende väljalangemist. Oluline on rõhutada, et seerumid mõjuvad nahasiseselt, mitte vaid karvale kandes. Seega Placent Activ’i puhul tuleb seda kanda just nimelt silmalau ripsmejuure piirkonnale, et vajalikud ained jõuaksid naha alumistesse kihtidesse ja folliikuliteni. Kuna kulmukarvade kasvu anatoomia on ripsmete omaga ühesugune, siis kulmude puhul toimib seerum samamoodi. Tulemuseks on pikemad ja tihedamad kulmud ja ripsmed, mis on päris sinu enda omad.

Kas teadsid, et justkui kiuste on ripsmed ja kulmud kõige aeglasemini kasvavad karvad meie kehal? Seerum aga hoolitseb selle eest, et karvade kasvufaas ja eluiga oleksid pikemad ning need jõuaksid rohkem pikkusesse kasvada. Esimesed positiivsed muutused võivad ilmneda juba 4 nädala pärast, kuid oluline on toodet kasutada vähemalt 60 päeva ning püsiva tulemuse hoidmiseks sealt edasigi. Placent Activ ripsmeseerum on hea valik ka juhul, kui oled hiljuti ripsmepikendused eemaldanud ning peeglist vaatavad vastu harjumatult kidurad ripsmed. Lisaks tulemuslikkusele on parim ripsmeseerum selline, mis ei sisalda sulfaate, toksiine ja mineraalõlisid. Need tingimused on Placent Activ seerumi puhul täidetud. Seega võid kindel olla, et sinu ripsmed ja kulmud on kindlates kätes, kui sina oled järjepidev nende eest igapäevaselt hoolitsema!