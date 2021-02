Haapsalu vanalinna lasteaiad saavad endale siseterviseraja

Eesti terviseradade korraldatud loovtööde konkursi „Hakkame liikuma“ võitnud koolidesse ja lasteaedadesse jõuavad sel nädalal siseterviseradade komplektid.

Ainsana Läänemaal saab siseterviseraja Haapsalu vanalinna lasteaiad. Üle Eesti saavad rajad 50 kooli ja lasteaeda.

Möödunud sügisel toimunud konkursil „Hakkame liikuma” osales 74 kooli ja 126 lasteaeda, võitlusele esitati kokku enam kui 400 loovtööd. Konkursil tuli teha loovtöö teemal „Kuidas me liigume rohkem”. See võis olla foto, kollaaž, joonistus, video, luuletus, kirjatöö vms. Osalenute seast valiti välja 50 kooli ja lasteaeda, kellele saadeti kingitusena siseterviseraja komplektid.

Siseterviserada koosneb mängulistest elementidest, mida saab kasutada sõltuvalt hoone suurusest mõnes koridoris või läbi terve maja. Siseradade ülesanne koolides ja lasteaedades on innustada lapsi, noori ja õpetajaid rohkem liikuma.

SA Eesti terviserajad juhataja Alo Lõoke rääkis, et laste regulaarne liikumisharjumus algab kodust ja lasteaiast ning kujuneb edasi koolikeskkonnas. Lapsed ja noored peaksid iga päev liikuma vähemalt tund aega, kuid tervise arengu Instituudi kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu kohaselt on selliselt kehaliselt aktiivsed vaid 16% 11−15-aastastest kooliõpilastest. Vähene liikumine aga avaldab mõju kehakaalule, meeleolule ja õpitulemustele. „Arvestades, et lapsed veedavad koolitundides enamiku ajast istudes, võiksid nii õpilased, aga ka õpetajad vahetunnis teadlikult liikumisele tähelepanu pöörata. Liikumine loob uut energiat, pakub vaheldust ja teritab mõttetegevust – uuringud näitavad, et peale aktiivset liikumispausi suudavad õpilased paremini keskenduda,” selgitas Lõoke.