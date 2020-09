Kersti Kaljulaid: kes on tuulepargi vastu, tulgu Virtsu

President Kersti Kaljulaid ütles neljapäeva õhtul Lääne Elule antud intervjuus, et Eestis ei pöörata tähelepanu regionaalarengule ja seetõttu annavad heitunud inimesed oma hääle paremäärmuslastele.

Kersti Kaljulaid, olete terve päeva Lääneranna vallas ringi käinud. Kas teid ka miski üllatas?

Tegelikult praegu üllatas mind Smart Rural 21 projekt, kuhu Virtsu on end murdnud, sest konkurss oli tihe ja projekt ei ole lihtne. Loogiliselt mõeldes on see täitsa õige, sest Virtsu on üks väheseid kompaktseid, üsna suure elanike arvuga, aga end külana defineerivaid asulaid Eestis – 500 elanikuga küla. (Smart Rural 21 on Euroopa Komisjoni rahastatud kahe ja poole aastane programm, mis toetab maakohtade arengut, projekti pääses 21 küla tervest EList – toim.) Muu ei ole mind üllatanud, on olnud positiivset äratundmist nagu näiteks kohalik ettevõte K.Met, kes leiab Lihula ja Virtsu vahelt üle 70 metallitöölise. Mitte ei leia, vaid ise koolitab, see on suur saavutus, aga mõnes mõttes on see ootuspärane, sest kõik maaettevõtjad on seda tüüpi. Neil kõigil oleks lihtsam pidada ettevõtet kusagil mujal, aga nad ei tee seda. Teevad siin.

Kas midagi on ka meelehärmi valmistanud?

Ei saa öelda, et oleks. Mul oli hea meel näha nii siin kui ka eelmistel päevadel Pärnumaal, et ühinenud piirkondade äärealad kirjeldavad oma edenemist läbi selle, et valdade liitumise eel olid nii- ja niisugused põhiliselt negatiivsed ootused, mis ei ole teoks saanud. Inimsed on mulle öelnud, et tegelikult on neile pööratud tähelepanu, et ressursid üle valla jagunevad ühtlaselt, et nad tunnevad end üha rohkem koos olevana. See on olnud positiivne.

Kohtume teiega Virtsu koolis, mille Lääneranna vallavalitsus tahab kahe aasta pärast sulgeda.

Me oleme vanas mõisatallis, mis on lipp lipi, lapp lapi peal vähehaaval kasvanud koolimajaks. Hoonel on kirju minevik ja teda ootab seiklusrikas tulevik, mis sisaldab enamat kui õppetöö.

Kuidas Eestis nii läinud on, et väikeste koolide pidamiseks ei ole enam raha?

Areng käib spiraali mööda. Liikumist on ka teistpidi. Olen lugenud kohalikest lehtedest mitut uudist, et lapsed ei mahu lasteaeda. 21. sajandi suurim rikkus on saastamata elukeskkond ja kindlasti jõuab see ka siia ühel hetkel kohale. Kui hooned on alles, siis saab nad jälle muuta koolideks ja lasteaedadeks. Selliseid muutusi oleme näinud ka suurtes linnades. Virtsus on inimesi, kes püüavad seda tsüklit kiirendada, et Virtsus oleks jälle inimestel rohkem tegemist. Optimism, mida täna kuulsin arenguseltsi liikmeilt, näitab, et kogukond ei heitu kohatisest tagasilangusest.

Ma ootasin, et te hakkate sõrme vibutama, et suurtes valdades…

Ma kunagi ei vasta teie ootustele.

…et suurtes valdades ei pöörata piisavalt tähelepanu väikestele koolidele.

Suuremas vallas toetub kohalik võim kohalike kogukondade aktivistidele, mittetulundusühingutele ja kolmandale sektorile. Kohalikud kogukonnad tunnevad tuge rohkem kui varem, sest ei ole enam dubleerimist väikese valla võimuga. Vallavalitsus toetub kogukondade aktiivile, sest kellelegi teisele ei ole toetuda, ei ole väikest kohalikku volikogu. Mingis mõttes on konkurents kohtades vähenenud ja külaseltsid ja muud sellised ettevõtmised tunnevad end natuke kindlamana suurtes kooslustes.

Läänemaa teise serva on plaanis ehitada suur tuulepark. Mis te ütlete Risti, Kuijõe, Piirsalu ja Seljaküla elanikele, kes protestivad oma kodu lähedale ehitatava tuulepargi vastu?

Tulge rääkige Virtsu elanikega. Ma just kuulsin arenguseltsi inimestega kohtudes, et nad on uhked selle üle, et tuul on uus põlevkivi ja nemad saavad sellest ka ressursitasu. Virtsu elanikud saavad oma projektidele seemneraha paljuski sellest, mis pea kohal vihiseb. Tulge rääkige Virtsu elanikega!

Suured tuulepargid peaksid asuma ennekõike meres. Eesti vajab umbes 2000 MW jagu tuuleparke, mis katavad nii Eesti energiatarbimise kui ka toodavad ekspordiks elektrit. Aga ka maatuulikuile on Eestis kohta. Virtsus on Eesti esimesed tuulikud ja Kukerannas on päris suur tuulepark. Siinsed inimesed on rahul, et tuulepark on siin, sest osa teenitavast tulust jõuab ka nendeni. Seda tõestab ka Virtsu vapi kavand, kus on veel taastamata vasall-linnuse torn ja tuulegeneraator. Sellise maailmaga on võimalik kohaneda.

Miks Läänemaa ja Pärnumaa piir teie jaoks tähtis ei ole?

Lääneranna valla elanikud on valdavalt öelnud, et see ei ole tähtis, sest piiriülene koostöö toimib väga hästi. Lääneranna valla elanikud on mulle peegeldanud, et tõmbekeskus on nende jaoks Pärnu, mitte Haapsalu. Pärnu võimalused on suuremad.

EKRE sai viimastel riigikogu valimistel Lääneranna vallas ligi 900 häält. Ma ilmselt ei liialda, kui ütlen, et EKRE pooldajate meelest te ei ole kõige õnnestunum president. Mis te ütlete neile?

Ma ei tee vahet inimesel ja inimesel, igal inimesel on õigus oma vaadetele. Klassikalises vaates olen mina rahvuskonservatiiv, aga kuidagi on Eesti poliitiline maastik minust veel rohkem paremale kihutanud. Ma arvan, et üks põhjus on see, et Eestis ei ole regionaalarengule tähelepanu pööratud. Ka praegu ei pöörata, vaatamata suurtele sõnadele. Kuidas siis ikkagi nii on, et võtame Tallinna välja ja ülejäänud Eesti on 55 protsenti ELi keskmisest SKTst per capita? See ju ei näita, et oleksime midagigi teinud selleks, et areng oleks tasakaalustatud. See on üks põhjus. Heitunud inimesed valivad neid, kes pakuvad lihtsaid lahendusi, ja heitunud inimesel ei ole aega tegeleda sellega, et lihtsad lahendused on enamasti valed.