Galerii: Nõval avati pühapäeval kettagolfgipark

Kettagolfirada Nõval Rannakülas sai Lääne-Nigula vallalt juuli algul kasutusloa, rada avati pidulikult sel pühapäeval.

„Need, kes on proovinud, ütlevad, et väga huvitav rada,” ütles Nõva osavallakogu esimees Aivar Oruste. Nõva kettagolfirada on täismõõdus, seal on 18 korvi, koht on kaunis ja maastik vahelduv – on tõusud ja langused.

Nõva kettagolfi jaoks andis Isamaa nn katuserahana 13 000 eurot.

Fotod: Lääne-Nigula vald