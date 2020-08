Milliseid toiduaineid ei ole hea sügavkülmutada?

Sügavkülmikud on tänapäeva köögis parimad abistajad. Teie sügavkülmas on asjad, mida saab säilitada vaid külmas ning kuna toiduainete külmutamine võimaldab hoida värskust kauem kui toatemperatuuril, võite sügavkülma pista palju toite – muretsemata, et nad riknevad.

Kuid igal supermasinal on ka omad miinused ja piirangud. Kindlasti ei tohi unustada, et kõik toiduained ei sobi külmutamiseks, sest nad võivad kiiremini rikneda, muuta Teid haigeks või keemilise reaktsiooni tõttu ka plahvatada. Järgnevalt toome välja toiduained, mille külmutamist peaks vältima, et mitte rikkuda nende maitset, omadusi ja värskust.

Lahti sulatatud lihatooted (k.a. kala)

Kui lihatooteid kahekordselt lahti sulatada, siis see toob endaga kaasa samaväärse rakkude lagunemise, mille tõttu liha kvaliteet ja väärtus langeb silmnähtavalt. Järgmiseks suureks vaenlaseks protsessi käigus on bakterid – lahti külmutatud toiduainetes arenevad kahjulikud bakterid kiiremini kui värketes. Peale jääkristallide sulamist algab bakterite paljunemine.

Karboniseeritud joogid

Kuumal suvepäeval pole midagi paremat kui jääkülm karastusjook. Karboniseeritud jookide sügavkülmutamine on aga viga, mida tehakse ühekordselt. Karastusjoogid koosnevad peamiselt veest ja lahustatud süsinikdioksiidist ehk süsihappegaasist, mis muudab joogi kihisevaks. Sügavkülmas vesi paisub ning lükkab CO2 joogist väljapoole, mille tulemusena pudel lõhkeb ning külma joogi nautimise asemel jääb üle vaid kleepuvate külmasahtlite puhastamine. Seega parem hoidke karboniseeritud jooke endal külmkapis ning lisage vajadusel sisse tavalisi jääkuubikuid või valage jook eelnevalt sügavkülmas hoitud tugevast klaasist joogianumasse.

Veerikkad toiduained

Võite külmutada peaaegu kõiki puu- ja juurvilju välja arvatud neid, milles on kõrge veesisaldus näiteks seller, arbuus, kurk, lehtsalat, redis, tomat, õun, apelsin jne. Üles sulatades muutuvad need toiduained nätskeks, kaotavad oma tervislikke vitamiine ning ka maitse pole endine.

Selleks, et kasutada veerikkaid külmutatud tooteid, peab neid kasutama külmutatud kujul – näiteks jäätunud arbuusi või meloni tükke võib kasutada smuutides jääkuubikute asemel.

Munad

Mune võib külmkapis hoida 3 – 5 nädalat, miks mitte proovida nende pikemat säilitamist sügavkülmas?

Värskete munade säilitamine sügavkülmas võib mõjutada nende tekstuuri – tihtipeale muutub munakollane geeljaks ja ei sobi tulevikus kasutamiseks ning toob kaasa suurema materjali kaotuse kui varem.

Munad on väga keerukad toiduained sügavkülmutamiseks ning neil on omad reeglid: muna ei tohi külmutada koorega, sest munas olev valkjas osa paisub ning võib tekitada munasse praod, mis omakorda tutvustavad toiduainele baktereid. Samuti pole soovitatav külmutada keedetud mune, sest tulemus sulatamisel jääb kummine ja vesine.

Samas võib heade tulemustega sügavkülmas hoiustada tooreid munavalgeid ja kollaseid. Samuti tooreid mune, mis on õrnalt vahustatud või küpsetatud mune sisaldavaid toite nagu quiche.

Munavalgete külmutamine võib isegi aidata kaasa nende vahustumisvõimele- see on oluline õhuliste dessertide küpsetamisel.

Praetud toidud

Kui Teil on üle jäänud praetud toite, siis pange need lühiajaliselt pigem külmkappi või visake ära, kui ei usu, et hakkate neid lähipäevil sööma. Praetud toitude põhiliseks väärtuseks on nende krõbedus, mis peale külmutuskatset muutub nätskeks ning üpriski ebameeldivaks.

Piimatooted

Piim – vahetevahel on piim poes uskumatult odava hinnaga ning selle kokkuost ja sügavkülma panek võib tunduda hea mõttena, kuid tehke seda vaid siis, kui kavatsete seda kasutada toidu valmistamisel oma külmutatud olekus. Üles sulatatud piim võib olla tavapäraselt teistsuguse maitsega või vesine.

Juust – toote sügavkülmutamine muudab selle tekstuuri. Mõned juustud muutuvad jahuseks ning kergelt lagunevaks, teised aga tihedamaks ning raskeks. Juust on toiduaine, mis tavaliselt säilib külmkapis ideaalselt kuude kaupa, seega pole vaja muretseda selle riknemise pärast.

Jogurtid – nagu ka piim, muutub jogurt klimbiseks ning maitselt mõnevõrra hapukaks, sest jääkristallide sulamisel hakkavad bakterid kiiresti tööle.

Maitseroheline

Maitseroheline (näiteks basiilik, rosmariin, tüümian) muutub külmutades pruuniks ja limaseks. Kui soovite hoiustada maitseained, siis siduge need kokku ning riputage tagurpidi või asetage küpsetuspaberile ja pange 200 kraadi juures umbes tunniks ajaks ahju kuivama.

Erinevad toiduained vajavad erinevaid säilitustingimusi, sellepärast on oluline roll õige sügavkülmiku valimisel. Kui olete otsimas endale koju uut, kvaliteetset ja pika elueaga sügavkülmikut või külmkappi , tasub tutvuda valikuga Kaup24.ee veebipoes.