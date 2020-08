Lipumärk saab Eesti taasiseseisvumispäevaks uue ilme

Värske ilme saanud lipumärk tootel tähendab, et see on toodetud siinsamas Eestis, tublide Eesti inimeste poolt ja Eestimaal elavate inimeste maitse järgitud, teatas toiduliit.

Uue ilme saanud lipumärk koosneb ringikujuliselt asetatud sõnadest „Toodetud Eestis”, rahvuslipust ja kahest kaheksakannast ehk Muhu männast.

„Toiduliidu eesmärk on seista selle eest, et meie poelettidel oleks jätkuvalt suurem osa eestimaist toidukaupa ja et meie inimestel oleks toidusektoris piisavalt tööd,“ ütles toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

Lipumärgi senine versioon võeti kasutusele 10 aastat tagasi, et tuua esile Eesti toidutööstusettevõtetes toodetud toitu, andes nii tarbijale võimaluse neid lihtsalt leida ja ära tunda ning seeläbi eristada importtoodangut Eesti omast.

Oma ostuga saab tarbija nii toetada neid ettevõtteid, kes maksavad makse Eestis ning annavad tööd kümnetele tuhandetele Eesti inimestele. Tänaseks on märgi tuntus tarbijate seas kasvanud 80 protsendini.

Lipumärgiga tähistatud tootes kasutatud tooraine võib, kuid ei pea olema täielikult eestimaine. Kuna Eestis toodetud toiduainetes on kasutusel nii kodumaine kui ka importtooraine, siis importtooraine kasutamise puhul on kohustus lisada märgise alla vastav tekst põhitooraine päritolu kohta.

Lipumärki võivad kasutada kõik toiduseaduse alusel tegevusluba omavad või teavitatud toidu käitlemisega tegelevad ettevõtjad, väärtustades sellega Eestis toodetud tooteid.