Kuuga lisandus Läänemaale 19 töötut

Juuni lõpus oli töötuna registreeritud 51 026 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 7,9%. Võrreldes aastataguse ajaga on registreeritud töötute arv kasvanud 1,7 korda. Uusi töötuid registreeriti juunis 8 025. Võrreldes maiga on töötute arv kasvanud 1,6%, mai lõpus oli registreeritud töötuid 50 224.

Läänemaal on tänase seisuga registreeritud 707 töötut, mida on 19 võrra rohkem kui kuu aega varem. Töötuse määr on Läänemaal 8%. Töötuse määr on kõrgeim Ida-Virumaal (12,9%) ning madalaim Hiiumaal (4,4%). Vähenenud töövõimega töötuid oli juuni lõpus 11 993, võrreldes aastatagusega on vähenenud töövõimega töötute osakaal märgatavalt langenud.