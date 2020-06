Tagaajamine läks politseinikule maksma 1400 eurot

Pärnu maakohus lõpetas kriminaalmenetluse politseinik Rando Randmaa suhtes, kes kasutas mullu sügisel Läänemaal põgeneva auto peatamiseks teenistusrelva, kuid politseinik peab karistuseks tasuma üle 1400 euro.

„Kriminaalmenetluse lõpetamine tähendab seda, et karistada politseinik ei saanud ja kui ta on oma kohustused riigi ees täitnud, siis karistust registrisse ei lähe,” ütles kohtu pressiesindaja Jaanika Lusti. Ta lisas, et see, kas politseinik võib edasi töötada või mitte, on juba politsei enda otsustada.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!