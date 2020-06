Haapsalu linnavalitsus lasteaedade ebaseaduslikku töökorraldust muutma ei hakka

Õiguskantsler tunnistas selle, et Haapsalu viiest lasteaiast kolm on suletud, õigusvastaseks, sest lapsed peavad käima lasteaias, mis asub samal aadressil, kuhu neile koht on määratud.

Haapsalu linnavalitsus praegu endiselt kehtivat ebaseaduslikku töökorraldust muutma ei hakka.

Õiguskantsleri poole pöördus üks lapsevanem, kelle sõnul algas linnapoolne survestamine juba enne eriolukorra lõppu, kui lapsevanematelt küsiti, kas nad soovivad 18. maist panna lapsed valvelasteaeda.

„Vanemad pandi valima halva ja veel halvema vahel, sest kes ikka tahaks hea meelega viia lapsi võõrasse lasteaeda võõraste õpetajate juurde,” ütles anonüümsust palunud lapsevanem.

„Selline küsitlus ei anna tõeseid tulemusi lasteaiakohtade vajaduse kohta. Nördima paneb, et linnavalitsus ka edaspidi pidevalt just selle küsitluse tulemustele viitas. Just see oligi aluseks õiguskantsleri kui lasteombudsmani poole pöördumisel,” märkis lapsevanem.

