Galerii: HÕFF jõudis Haapsallu

Eile pärast südaööd sai Haapsalu kultuurikeskuse laval paika Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali stuudio ning täna saabus Haapsallu ka HÕFFi meeskond, et teha viimased ettevalmistused homme algavaks õõvapeoks.

Kuigi HÕFF toimub sel aastal eriolukorra tõttu veebis ja publik hakkab filme ning kohtumisi filmitegijatega jälgima oma kodustelt ekraanidelt, otsustas HÕFFi meeskond, et festivali stuudio ja tegijad ise peavad olema ikka Haapsalus. Festivali juhi Helmut Jänese sõnul on põhjus lihtne – siis on õigem tunne nii tegijatel endil kui kindlasti ka festivali fännidel.

„Pealegi – me ei ole lihtsalt filmifestival, vaid Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival,“ rõhutas Jänes.

Teist aastat järjest loob Haapsalu kultuurikeskuses õõvafestivalile sobivat interjööri Karoliina Kull, Pärnust pärit noor Eesti kunstnik, kes lõpetas 2017. aastal Eesti Kunstiakadeemias installatsiooni ja skulptuuri eriala.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!