Galerii: Haapsalus algas harrastusteatrite festival

Täna algas Haapsalu kultuurikeskuses pühapäevani kestev harrastusteatrite festival.

Festivalile andis avalöögi Haapsalu T-Stuudio, mille noored esitasid Sia loo „The greatest”. Samuti esines Läänemaa ühisgümnaasiumi 12. klass Lady Gaga looga „Bad romance”.

Enne festivali algust ütles tervitussõnad Läänemaa rahvakultuurijuht Marju Viitmaa, kelle sõnul on küll Läänemaal palju kooliteatreid, kuid täiskasvanute teatritruppidel on hakanud tekkima põud. „Loodan, et need kolm päeva innustavad ka Läänemaa rahvast ja üsna pea on meil külateatreid juurde tulemas,” ütles Viitmaa.

Veel enne kui etendused algasid, näitas ka õhtujuht Karel Rahu kellukesekujulist rändkarikat, mis on festivalil ringi käinud alates 2004. aastast.

Kolme päeva jooksul näeb kultuurikeskuses 17 etendust, mille kolmeliikmeline žürii valis välja neile saadetud 49 lavastuse hulgast. „Võib öelda, et siia on kokku tulnud parimad,” ütles Rahu.

Festival algas teatri E.H.K lavastusega „Kastist välja”, kus üks armukade naine oli mehe järel luurates jäänud prügikasti kinni ja sealt enam välja ei saanud. Üheskoos sõbrannaga arutasid nad oma elude üle kuni etenduse lõpuks naine prügikastist väljus.

Kolmel päeval nähtavaid etendusi hindab neljaliikmeline žürii, kuhu kuuluvad Tartu ülikooli teatriteaduste professor Anneli Saro, teatrikriitik Rait Avestik, Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti õpilane Rainer Elhi ja Riiast tulnud lavastaja Edite Neimane.

17 etenduse hulgas ei ole ühegi Läänemaal tegutseva harrastusteatri lavastust. Küll aga on välis-eesti trupp Stockholmi hobiteater lavastusega „Mamma”. Väliseestlaste trupp esineb laupäeval kell 15 teatrisaalis.

Laupäevane teatripäev algab kell 10 Saaremaa trupi Tornimäe Tungal lavastusega „Vandekohus”, mille lavastaja Krista Kütt on lavastanud ka See teatris etendusi. Viimane etendus algab laupäeval kell 20.45, kui Vilde teater mängib lavastust „Sviit sünnipäevaks”.

„Kui hommikul tulla, siis enne hilisõhtut välja ei saa,” lubas harrastusteatrite liidu tegevjuht Kristiina Oomer. Ta võrdles festivali harrastusteatrite laulupeoga, mis toimub üle aasta erinevates Eesti paikades.

Festivali lõpetab Salme teatri lavastus „Suvepäev”, mis algab pühapäeval kell 15.

Harrastusteatrite festival toimub tänavu 16. korda.

Malle-Liisa Raigla fotod