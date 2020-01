Kuumad sisustustrendid 2020. aastaks

Aastanumbri vahetumine toob alati kaasa muutuste tuuled ja uuendustest puutumata ei jää ka sisustusmaailm. Kodu sisustamine on nagu Tallinna linna ehitamine – see ei saa kunagi valmis. Alati leidub midagi, mida kohendada.

Väiksemad või suuremad värskenduskuurid ei tee paha. Pigem aitab interjööri uuendamine igavaks muutunud ümbrust uuele elule ärata ning mis seal salata – see aitab ka moega kaasas käia.

Iseäranis vabad käed on neil koduomanikel, kel on sisustamise ootel puhas lõuend ehk tühi maja või korter, mille saab otsast lõpuni oma käe järgi sättida.

aasta trendid on nüüdseks minevik. Moehuvilisi huvitab kindlasti, millega üllatab meid 2020. aasta.

Geomeetrilise ja ümara mööbli pealetung

Ümarate nurkadega diivanid ja tugitoolid ning geomeetrilistest kujunditest (trapets, romb, kolmnurk, erinevad tahukad jms) inspireeritud mööbel on 2020. aastal eriti kuum teema.

Otse loomulikult on sellistel mööbliesemetel voolujoonelised peened jalad, kas näiteks puidust tikkjalad või metallist painutatud kolmnurgad.

Viini tooli renessanss

Viini toolid, mida teatakse ka klassikaliste kohvikutoolidena, on tegemas suurt comeback’i. Need lihtsad ja elegantsed ümara toolileeni ja ümmarguse istmeosaga kerged toolid sobivad suurepäraselt nii kohvikusse kui ka koju söögilaua ümber.

Mood küll kordub, kuid alati teatud modifikatsioonidega, nõnda on ka lugu Viini toolidega: ümbersünni läbi teinud kohvikutoolid võivad olla värvilised ja need võivad ka olla metallist.

Punutised, bambus ja rotang

Punutud, bambusest või rotangist mööbel on 2020. aastal populaarsem kui eales varem.

Need materjalid on mööblimoes ka varem ilma teinud, eeskätt küll aia-, terrassi-, lehtla-, veranda- või suvekohvikumööblina, kuid nüüd on kerged punutud mööbliesemed tunginud jõuliselt ka sisedisaini.

Huvitav on see, et näiteks elastsest rotangpalmist punutud detaile ei kasutada enam üksnes korvtoolides või kohvilaudades, vaid ka diivanite seljatugede ja küljepaneelidena. Rotangist paneelidest on valmistatud isegi terved kapid ja kummutid!

Valgustid – põnevad kujundid ja materjalid

aastal on trendikate valgustite märksõnadeks põnevad materjalid (vanutatud kangas, naturaalne puit ja vineer, toonitud klaasid, keraamika), vormid (geomeetrilised kujundid, keerulised metallkarkassist kuplid) ja detailid (narmad, värvilised juhtmed, suured nn Edisoni pirnid).

Laia valiku ajaga kaasas käivaid eriotstarbelisi valgusteid nii seina, lakke, lauale kui põrandale leiab siit.

Detailid – nööbid ja nahkrihmad

Saatan peitub detailides ja mööbel ei ole siin mingi erand. Piisab vaid ühest pisikesest nüansist, et muuta terve suur ese moekaks ja pilkupüüdvaks.

aastal on eriti hinnas tepitud suurte nööpidega kontinentaalvoodid, diivanid, tugitoolid, kanapeed ja istepingid.

Moodsat pehmet mööblit katab pehme samet.

Täiesti uue elemendina on sisekujunduses kasutusel nahkrihmad, mida disainerid on lisanud nii vooditele kui ka sohvadele ja tugitoolidele. Siinmail võib olla veel üsna harjumatu trend, kuid mujal maailmas on nahkrihmadega varustatud mööbliesemed moeteadlike sisekujundate ja koduomanike seas aina nõutumad.

Kõik kodu sisustamiseks vajalik ootab sind siin.

Tapeedid – geomeetria ja lilled

Tavalise värvikihi alla pandud seinad ei olnud teab mis vau-faktor juba eelmistel aastatelgi, pigem on ühevärviline sein lihtsalt turvaline, ja mis seal salata – igav valik.

Moodsas kodus ilutseb seintel tapeet. Ja mitte ühel seinal, vaid kõigil neljal seinal.

aastal löövad tapeedimaailmas laineid kaks peamist suunda. Need on – üllatus-üllatus! – taas geomeetrilised mustrid, millele sekundeerivad erinevad lillekirjalised ornamendid.

Disainimaailm pakub tohutult ideid ja inspiratsiooni. Soovitusi ja nippe kodu värskendamiseks on kaugelt rohkem kui ülalpool mainitud trendid.

Disainimaailm pakub tohutult ideid ja inspiratsiooni. Soovitusi ja nippe kodu värskendamiseks on kaugelt rohkem kui ülalpool mainitud trendid.