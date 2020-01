6 elutoa sisustusnippi, mis toimivad igas olukorras

Aastakümneid tagasi kehtis elutoa sisustamisel sisuliselt üks reegel, millest kõik pered, hoolimata sellest, kas elutuba asus paneelmaja korteris või silikaattellistest eramus, jäigalt kinni pidasid.

Elutoas, või ka suures toas nagu seda siis kutsuti, oli diivan kahe tugitooliga, tervet seina täitev sektsioonmööbel ning akna all lillepostament ühes sõnajalaga.

Toonaseid stampe ei tinginud fantaasiavaesus ega armastus täpselt ühesuguste asjade vastu, vaid olud ja võimalused, mis ei lubanud muud kui täpipealt ühesuguseid elukeskkondi.

Täna on elutoa kujundamisel kõigil vabad käed – hakka ainult peale. Kui samas võib see vabadus tekitada kimbatust või isegi nõutust, kui ei tea ega oska kaubakülluses orienteeruda.

Et elutoa sisustamine lihtsamalt läheks, toome ära mõned nipid, mis toimivad igas olukorras.

Naturaalne puitmaterjal

Täispuidust või puitlaastplaadist mööbel on sõltumata interjööri stiilist alati kindla peale minek. Iseäranis hästi toimib kõikides olukordades tammepuu. See on soliidne, väljapeetud ja soe materjal, mis ei vea kunagi alt.

Tammest mööbliesemeid on hea omavahel kokku panna ka siis, kui tegemist on erinevatelt tootjatelt või sarjadest pärit eksemplaridega.

Skandinaavialik valge

Valides elutuppa põhjamaiselt lihtsa valge viimistlusega kummuti ja kapi, võib olla üsna kindel, et see tandem sobib interjööri.

Pretensioonitu väljanägemisega ja sirgjoonelise disainiga sahtlitega kapp ei pretendeeri erilisele tähelepanule, ent täidab oma rolli hästi.

Oluline on siinkohal rõhutada, et paremini toimivad erinevates keskkondades just üleni valged kapid, mitte need mille küljed ja pealne on puidutooni.

Lai valik kummuteid ja kappe ootab sind siin.

Valge värviga jätkates tuleb öelda, et ka heledad ühevärvilised seinad on need, mis absoluutselt igas olukorras alati välja veavad. Kui ei tea, mida elutoa seintega ette võtta, siis värvige need lihtsalt valgeks või valkjaks. See on sisustamiseks kõige lihtsam ja parem värvitoon, mida on hiljem kõige hõlbus muuta, kattes näiteks ühe seina tapeedi või mõne teise tooniga.

Mööbel olgu jalgadega

Jalgadega, kasvõi väga väikestega, mööbel on alati etem valik, kui täispõhjaga põrandale toetuvad esemed.

Jalgadel diivan, kapp ja riiul mõjuvad kergemalt ja õhulisemalt ega tundu nii massiivsed, kui täies ulatuses põrandale toetuvad mööblitükid.

Viimati mainitud esemed sobivad pigem suurde ruumi, seevastu jalgadega sohva või kummutkapp passivad ühtviisi edukalt nii avarasse kui väikesesse elutuppa.

Elututoamööbli valikuga saad tutvuda siin.

Jäta ruumi taimedele

Et elutuba oleks tõepoolest “elus” tuba, siis peab siin kindlasti olema üks või paremal juhul mitu potitaime. Taimed toovad igasse interjööri värskust, elu ja rohelust ning ükski elutuba ei saa läbi toalilledeta.

Kui ruumis ei ole ühtegi taime, mõjub tuba kuidagi poolikuna.

Tekita harmoonia

Sisustuselementide duod või triod on need, mis tekitavad igas elutoas harmoonilise atmosfääri.

Nendeks võivad olla ühesugused küünlajalad, üks ühel, teine teisel aknalaual, seinalambid kahel pool diivanit, ühes võtmes dekoratiivpadjad vms.

Kooskõla saab luua ka sarnaste materjalide ja värvidega. Näiteks võivad pehme mööbli komplekt ja kardinad olla sama tooni.

Valgustus sisustuse järgi

Ainult ühest laelambist elutoa valgustamisel ei piisa. Lampide paigutamisel on oluline jälgida mööbli asetust: diivan või tugitoolid on need kohad, kus on kindlasti vaja kasutada kohtvalgusteid seina-, laua- või põrandalambi või siis süvistatud valgustite näol.

Piisav hulk erinevaid valguslahendusi on vajalik ja tervitatav igas elutoas – sõltumata konkreetse interjööri stiilist, mööblivalikust või värvigammast.