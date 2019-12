Lääne-Nigula volikogu premeeris vallavanemat volikogu töös osalemise eest

Lääne-Nigula vallavolikogu otsustas premeerida Lääne-Nigula vallavanemat Mikk Lõhmust tuhande euroga.

Vallavolikogu otsuses seisab, et volikogu määras vallavanemale preemia, sest Lõhmus osaleb osavallakogude, kogukonnakogude ja vallavolikogu komisjonide töös. Samuti selle eest, et Lõhmus juhtis valla eelarvestateegia koostamist.

Lisaks Lõhmusele määras vallavolikogu 800eurosed preemiad ka osavallavanematele. Kullamaa osavallavanem Karin Viks sai preemia seolle eest, et on hoidnud ja edendanud valla kultuuripärandit, Martna osavallavanem Janno Randmaa aktiivse tegutsemise eest valla korterifondi korrastamisel, Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo selle eest, et on menetlenud ettevõtlust ja elamuehitust edendavaid detailplaneeringuid ja arendanud väikesadamaid ning Nõva osavallavanem Aivi Heinleht on kaasaaidanud Nõva sadama arendamisele.