Saalijalgpalli talvekarika võitsid Vasalemma ja Leisi

Nädalavahetusel mängisid Haapsalus saalijalgpalli 160 noort jalgpallurit. Wiedemanni spordihoones toimus Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi poolt korraldatud Tali Cup noorte jalgpalliturniir.

Haapsalus toimunud turniir peeti 2006. ja 2008. aastal sündinud jalgpalluritele. Mõlemas vanuseklassis lõi kaasa kaheksa võistkonda. Kokku mängis 160 noort, kaheksast erinevast Eesti jalgpalliklubist. Hommikul kell üheksa alustasid vanema grupi jalgpallurid, õhtupoolik kuulus noorematele jalgpalluritele. Kokku peeti 36 kohtumist ja turniir kestis 10 tundi!

2006 poiste turniiril olid mängud alagruppides väga pingelised. Kõikidele võistkondadele jagus võidurõõmu! Medalimängudele poolfinaali said esimesest grupist Pärnu jalgpalliklubi Vaprus ja turniiri korraldaja, eelmise aasta võitja Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi. Teisest grupist sillutasid sinna tee Läänemaa jalgpalliklubi ja Vasalemma jalgpalliklubi. Neli erinevat klubi medalimängudel on just see oluline aspekt, mis näitab turniiri head taset.

Poolfinaalid olid tulised. Esimeses suutis üheväravalise eduga 1:0 paremuse saada Vasalemma JK, Pärnu JK Vapruse vastu, teises oli napilt Läänemaa JK napilt, tulemusega 2:1 parem Lõuna-Läänemaa JK-st.

Seega kohtusid alagrupikaaslased kohamängudes uuesti. Kui Lõuna-Läänemaa JK ja Pärnu JK Vaprus olid alagrupis teinud 0:0 viigi, siis medalimängus lõi Paul Lomp kiiresti 1:0 ja meeskonna hea mäng aitas lõunaläänlased pronksini.

Finaalkohtumine Vasalemma JK ja Läänemaa JK vahel oli sama pingeline kui alagrupimäng. Kui alagrupis sai 1:0 võidu Läänemaa klubi, siis finaalis võtsid Vasalemma poisid ülimagusa 2:0 revanši.

2006 poiste esikolmik

Vasalemma JK: Artjom Potrunin, Artjom Vasilkov, Bogdan Zuzov, Gleb Zukov, Nikita Varjagin, German Mahin, Ruslan Tsemilanapsli, Maksim Borodin, Sergei, Nikolajev. Treener Eduard Hmeljov Läänemaa JK: Robi Suder, Arti Viispert, Tristan Liias, Orm Robert Rammul, Uku Toomas Rand, Markus Roonet. Treener Aavo Tomingas Lõuna-Läänemaa JK: Ken-Indrek Klimpuš, Geron Noor, Jass-Jasper Jõgi, Timmo Kaasik, Paul Lomp, Kenneth Lomp, Kevin Leemets, Kert-Kristjan Peet, Keiro Ristikivi, Joonas Vestli. Treener Jaanus Getreu

2008 sünniaastaga poiste turniir oli veel huvitavam, kui vanematel.

Alagrupimängud olid ülipingelsied ja võrdsed. Alagrupikohtumistes lepiti koguni seitsmes mängus viiki. Mõlemas grupis selgusid poolfinaalipääsejad viimases mängus. Esimesest said sinna võrdselt võidu ja kaks viiki saanud Leisi jalgpalliklubi ja Raplamaa Jalgpallikool/Märjamaa. Teisest aga viis punkti kogunud Pakri spordiklubi ja võidu ning viigi saanud Läänemaa jalgpalliklubi.

Esimeses poolfinaalis normaalajal väravaid ei löödud. Penaltite täpsete sooritustega võitles end finaali Leisi JK, kes oli parem Läänemaa JK-st. Teises oli Pakri SK 2:0 üle Raplamaa JK/Märjamaa võistkonnast.

Põnevad kohtumised jätkusid ka medalimängudes. Pronksimängus sai Läänemaa JK kiirelt Raplaamaa JK/Märjamaa vastu juhtima, kuid kaks vastust Märjamaa poistelt viisid pronkskarika Raplamaale.

Kulla eest pidasid ülipõneva kohtumise Leisi JK ja Pakri SK. Võimalusi oli mõlemal poolel, kuid väravani meeskonnad ei jõudnud. Karikavõitja pidi otsustama penaltiseeria. Juba teist seeriat järjest tõusis kangelaseks saarlaste väravavaht Markus-Erik Lempu. Tema kaks tõrjet olid need, mis otsustasid mängu saatuse. Nii sai Leisi jalgpalliklubist turniiri ajaloo uus Tali Cupi võitnud klubi.

2008 poiste esikolmik

Leisi JK: Markus-Eerik Lempu, Kuldur Lehtmaa, Kristofer Rand, Arkos Raian King, Marten Kuusk, Ilmar Vidres Kütt, Kristofer Vallau, Kalle Kaupmees, Uku Hinnosaar. Treener Margus Kuusk Pakri SK: Ruslan Nikolaev, Danila Gushinets, Eero Kirs, Oliver Ploom, Martin Tiik, Timur Greehishkin, Jevgenii Borovik, Kiril Sats. Treener Igor Aleksandrov Raplamaa JK/Märjamaa: Brändon Roslender, Janno Toots, Markus Tamman, Joonatan Joosep Daik, Mattias Arttu, Hendrik Ella, Alfred Umbleja, Marten Jässi, Ravel, Evestus, Sebastian Schu, Stefan Schu. Treener Mati Püü

Turniiri läbiviimisel olix abiks Haapsalu Linna Spordibaasid, Lihula Tarbijate Ühistu, Eesti Jalgpalli Liit, Bert Rotberg, Jako Kariste.

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi korraldas oma traditsioonilise noorteturniiri esmakordselt Haapsalus. Eelmiset Tali Cup saaliturniirid on toimunud Lihula gümnaasiumi spordihoones. Nüüd seda spordihoonet enam ei ole ja uue spordihoone ehitamine oli põhjus miks selle aasta turniir Haapsalus toimus. Lõuna-Läänemaa noored jalgpallurid mängivad eeloleval talvel kas lumes, kooli aulas, või Virtsu Kooli Spordihoones. Kõik turniirid korraldatakse aga Haapsalus.