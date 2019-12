Koela muuseumi pidaja soovib pikemat lepingut

Lääne-Nigula vallale kuuluvas Koela talumuuseumis toimetav mittetulundusühing soovib senist koostöölepingut pikendada 5–7 aastaks.

„Siiani on lepingut pikendatud aasta-paari kaupa, sest muuseumis pole aktiivset tegevust olnud,” ütles vallavalitsuse kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste. „Praeguseks on aga muuseum saanud uue hinguse – nad on leidnud uued väljakutsed ja võimalused.”

„Meil tekkis selline tegutsemishuviline seltskond inimesi,” rääkis Koela muuseumi juhatuse liige Päivi Viik. Koostöö on Viigi sõnul laabunud ka Silma õpikojaga. „Muuseumis on aastakümnete jooksul tohutu suur hulk tööd on tehtud, seda ei tohi seisma jätta,” ütles ta.

