Hetkepüüdja tähistab sünnipäeva

Laupäeval õhtul tähistab viiendat sünnipäeva Haapsalu elustiilipood Hetkepüüdja, mille omanik Katrin Adamson puhus hinge sisse nüüd juba traditsiooniks saanud ühisüritusele „Talveõhtu vanalinnas”.

„Selline tunne on, nagu oleks möödunud umbes 20 aastat,” ütles Adamson. „Nii palju on juhtunud selle ajaga, et mõnikord imestan isegi.”

Adamson ütles, et viie aasta jooksul on ta õppinud palju nii poepidamise, inimeste kui ka iseenda kohta. Näiteks et elustiilipoe pidamine Haapsalus on täiesti võimalik ning kogu aeg saab teha midagi uut. Nii on Adamson pannud poes käima saviringi, ehete valmistamise töötoad ja loenguteõhtud. Mõni aeg tagasi leidis Adamson uue huvi – hakkas valmistama riideid, mille kaunistamiseks kasutab pitse. „See on hästi tore, kui pidevalt lisandub selliseid uusi, väikseid tegemisi,” leidis Adamson.