Eelnõu keelab alaealistele tätoveeringud ja solaariumi

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile rahvatervise seaduse eelnõu, milles keelatakse solaariumi- ja tätoveerimisteenuseid alaealistele pakkuda. Eelnõu seletuskirja kohaselt on tegu uute piirangutega, mis on tingitud selles valdkonnas avaldunud probleemidest.

Nimelt on alates 2000-ndate aastate algusest Eestis hüppeliselt kasvanud melanoomi haigestunute hulk: 2000. aastal oli esmasjuhte 118, 2016. aastal aga 215. Melanoom on 15-29-aastaste seas esinemissageduselt teine vähkkasvaja. Ka WHO on lisanud solaariumi esimese grupi kantserogeenide hulka, mis tähendab, et selle seos vähki haigestumisega on teaduslikult tõestatud.