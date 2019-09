Detailplaneeringu kehtestamine

Haapsalu linnavalitsus kehtestas 25.9.2019 istungil korraldusega

nr 852 Haapsalu linnas paikneva Niine tn 49 kinnistu

detailplaneeringu.

Linna omandis olev Niine tn 47 elamumaa kinnistu suurusega

2597 m² on hoonestamata.

Detailplaneeringuga muudeti osaliselt kinnistul kehtivat

ehitusõigust, suurendati planeeritud elamu maksimaalset

kõrgust. Kinnistu kasutamise otstarve (elamumaa), hoonete

suurim lubatud arv (2 hoonet – elamu ja abihoone), suurim

lubatud ehitusalune pind (600m²) jäävad kehtima. Üürikorteritega

elamu suurim lubatud kõrgus on 9,6 m planeeritud

maapinnast. Kolmekorruselise hoone mahud peavad olema

liigendatud. Juurdepääs kinnistule on Niine tänavalt. Nõuetekohane

parkimine on lahendatud kruntide siseselt.

Detailplaneering vastab Haapsalu linna üldplaneeringule.

Detailplaneeringu koostas arhitektuuribüroo

LEI Ehitusgrupp OÜ.

Haapsalu linnavalitsus