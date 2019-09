Läänemeremaade linnusetöötajad on täna Haapsalus

Eile ja täna on Haapsalus Läänemeremaade linnuste ja muuseumide töötajad, kes peavad tänavu suvel valminud Haapsalu piiskopilinnuses aastakonverentsi.

Eilne päev oli mõeldud ainult ühingu liikmetele. Võeti kokku eelmise aasta tegemised, tutvustati uusi ühingu liikmeid ja uut raamatut „Castles around the Baltic Sea” (Linnused ümber Läänemere). Raamatut saab osta ühinguga liitunud muuseumipoodidest.

„Võtsime aastat kokku,” ütles Haapsalu piiskopilinnuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Hele Otti.

Ühingusse kuulub 45 Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa, Poola ja Venemaa linnust ja muuseumi. Eestist kuuluvad ühingusse Vastseliina, Narva, Haapsalu ja Kuresaare linnus.

Täna toimub Haapsalu kultuurikeskuses avalik konverents „New in old: contemporary museums in historical buildings” (Uus vanas: moodsad muuseumid ajaloolistes hoonetes) kõigile neile, kes on end eelnevalt registreerinud.

Eelkõige tuleb juttu Haapsalu linnuse rekonstrueerimisest. Linnuse juhataja Kaire Tooming teeb ettekande „Varemetest muuseumini: 140 aastat konserveerimist Haapsalu linnuses”. Samuti räägib linnuse projekteerinud Margit Aule uue ja vana segamisest. Juttu tuleb ka muuseumi kliimasüsteemide rajamisest ja ekspositsiooni valimisest.

Lisaks Haapsalu piiskopilinnusele on juttu ka Läti rahvusmuuseumist ja Malborki kiriku restaureerimisest.

Läänemeremaade linnuste ja muuseumide ühendus loodi 1990. aastal, et hoida kultuuripärandit.