Haapsalus treenisid noored jalgpallurid Valencia moodi

19.-23.augustini toimus Haapsalus teist aastat järjest Hispaania suurklubi Valencia CF noorteakadeemia jalgpallilaager.

Viieks päevaks muutus meie väikelinn 100-aastase klubi treeningute tandriks, kus osalejad said tunda end kui tulevased staarid. Seda seetõttu, et treeniti täpselt samamoodi, kui teevad seda andekad noored jalgpallurid Hispaania kaguosas asuvas sadamalinnas. Viimast peab laagri suurimaks plussiks ka Valencia laagrid neli aastat tagasi Eestisse toonud endine tippjalgpallur Marko Kristal.

Sel aastal laagri peatreeneriteks olnud Xavier Andres Ibarra ja Juan Antonio Lopez tõid välja, et jalgpallifilosoofia on nende kodumaal ja Eestis erinev. Jalgpall on seal elu loomulik osa ning noorte tahe jalgpallis häid tulemusi näidata tavapärane. Kuni 12.-13.aastani ei ole erinevate riikide laste tasemevahed tegelikult väga suured, kommenteerisid hispaanlased.

Laagris osalenud laste arvates on Valencia moodi treenimine oluliselt lõbusam. See on ka igati arusaadav, sest Valencia metoodika põhineb sellel, et kõik mis trennis tehakse oleks võimalikult päris mängule sarnane sest ei tehta harjutusi nn harjutuste pärast.

Laagri viimasel päeval valisid Hispaania treenerid välja kaks last, kes saavad preemiareisile Hispaaniasse, kus külastavad Valencia CF noorteakadeemiat, osalevad treeningutel, kohtuvad Valencia tippmängijatega ning vaatavad Mestalla staadionil La Liga mängu. Laagri võitjateks valiti Robert Suslov Läänemaa Jalgpalliklubist ja Samuel Sirila Harju Jalgpallikoolist.

Kuigi Valencia laagri korraldaja on kohalik klubi, on see alati klubideülene. Sel aastal olid mujalt tulnud siia treenima tulnud osalejate koduklubid näiteks FC Flora, FC Nõmme United, Harju JK, Saku Sporting, Saue JK, MRJK, Lõuna-Läänemaa JK.

Abitreeneritena tegustesid laagris Läänemaa JK noortetreener ja noortetöö juht Triin Vellemäe ja Läänemaa JK esindusmeeskonna mängija Jako Kariste.