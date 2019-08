Galerii: Haapsalu valmistub Valge Daami päevade avamiseks

Täna kell viis õhtul avatakse Haapsalus Karja tänaval Kodaniketorni juures Valge Daami päevad. Kooki-jooki pakutakse kõigile, kes sel ajal kohal on.

Peetakse kõnesid, hiljem astub lavale bänd. “Bänd on spetsiaalselt avamise jaoks kokku pandud,” teadis helitehnik Riho Luhter rääkida. Kella nelja paiku sättis ta veel juhtmeid paika.

Tänavale oli seatud paar rida pinke ning osa kohti oli juba hõivatud. Paremat kohta otsimas ka ratastoolis liikuv Aleksei Tšurkin. Möödujad uudistasid haljasalale õles sätidud ajaloohõngulist fotonäitust. “Kes see mees sellel pildil mudavannis on?” arutleti omavahel.

“Rahvas kartis, et see ei ole nendele, et jooma-sööma tulevad tähtsamad inimesed, kelle jaoks on valged linad laudadel ja pokaalid valmis seatud,” ütles Marge Leier Q Cateringist. “Aga ei ole, kõiki linnaelanikke ootame, sest linnal on ju sünnipäev.”

“Pakutakse väga head kooki Haapslau logoga ja suurepärast punasesõstra limonaadi,” ütles Leier pokaale ritta sättides. Neid oli oli lauale valmis seatud 130. Vähemalt nii palju külastajaid oodati valgete lauakeste juurde.

Fotod: Urmas Lauri