Galerii: Ameerika autode näituse esimene päev

Reedel algas Haapsalus Ameerika autode näitus, sajad Ameerika päritolu autod on täitnud linna.

Ligi sada autot on näitusel linnusehoovis, neist suurem osa on kohale sõitnud Soomest. On ka autosid Eestist, Rootsist ja Hollandist.

Laval esinesid Swingin`Sisters Eestist, Big Sandy and his Fly-Rite Boys USAst ja Francine Soomest. Pidu jätkus kuursaalis Rockin`Lady & Her Rivertown Boys esinemise ja burleski sõuga.

Vaata, milline nägi välja Ameerika autode kokkutulek läbi Arvo Tarmula kaamerasilma.