Suvevolle turniiril on kõrgeimatel kohtadel Meelis Nukki ja Ana Laura Kaasik

Suvevolle meeste turniiri üleriigilist tabelit juhib Karmo Aros Rakverest. Tal on viie etapi järel koos 70 punkti, mis tähendab, et mees on kõikidel etappidel kuulunud piirkondliku turniiri võitnud meeskonda.

Taebla seltskonna meestest on kõrgeimal kohal Meelis Nukki. 64 punkti annab talle neljanda koha. Nukki on Taeblas kolmel etapil kuulunud võitjameeskonda, korra olnud teine ning korra kolmas.

Lauri Loorits on 50 puktiga 30. kohal ja Päärn Laasi 50 puktiga 31. kohal. Maanus Jõeveel on 47 punkti ja ta on 54. kohal, Keiro Jõgisalul on koos 46 punkti ning tema on tabelis 64. kohal.

Mehi on üleriigilises tabelis kokku 620.

Naistest juhib üleriigilist edetabelit Tiia Klaas Jõhvis, temal on viie etapi järel kogutud 64 punkti.

Taebla seltskonnast on Ana Laura Kaasik 60 punktiga 8. kohal. Kaasik on kahel korral kuulunud võitjanaiskonda, korra olnud teine ning kahel korral on saanud kolmanda koha.

Evelin Merilainen on 57. punktiga 13. kohal ja Karina Kungla 56 punktiga 17. kohal. 33.-36 kohta jagavad 53 punktiga Aive Aljaste, Eveli Maripuu, riina Suits ja Tiia Laidinen.

Naisi on üleriigilises tabelis kokku 332.

Vt ka: “Reportaaž: suvevolle käib Taeblas iga ilmaga“