Ilmateenistus prognoosib jaanipühadeks kuiva ilma

Kuigi alanud nädalal Eestis valitsev suur suvekuumus annab nädala lõpu poole järele, siis vihmaseks ilm ei lähe ja jaanipühad tulevad kuivad, prognoosib ilmateenistus.

Jaanilaupäevaks ehk 23. juuniks sirutub Eesti kohale kuiva ilma tagava kõrgrõhuala idaserv. Ka jaanipäeval ehk 24. juunil on Eesti kohal kõrgrõhuala, mis vihma ei luba.

Pärast pühi hakkab kõrgrõhuala hääbuma, kuid erilist sadu tulemas pole.

Kolmapäeval (19. juunil) on kõrgrõhuala põhjaserv meie kohal ja ilm on sajuta, öösel nõrga, päeval mõõduka läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on öösel 10..16, päeval 20..25, rannikul kohati 19°C.

Neljapäeval (20. juunil) kõrgrõhuala eemaldub itta ja Skandinaaviast suureneb madalrõhuala surve. Lõunavoolus saabub meile taas väga soe õhumass. Öö ja ennelõuna on sajuta, kuid pärastlõunal suureneb hoovihma võimalus, võib olla ka äikest. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Õhutemperatuur öösel 10..15, saartel ja rannikul 15..18, päeval 25..28, rannikul 20..23°C.

Reedel (21. juunil) madalrõhuala mõju suureneb ja lisandub niisket õhku, lõunavoolus jätkub sooja juurdevool. Öösel sajab kohati hoovihma ja on äikest, päeval on sajuhooge laialdaselt ja on äikest. Öösel on lõunakaare tuul nõrk, päeval puhub mõõdukas edela- ja läänetuul, kuid äikeseajal on tuul puhanguline. Õhutemperatuur öösel 13..18, päeval 18..25, sisemaal paiguti 27°C.

Laupäeval (22. juunil) eemaldub väga soe õhumass Venemaale ja Läänemere lõunaosast suureneb kõrgrõhuharja mõju. Erinevate rõhkkondade piirialal sajab kohati hoovihma, Kagu-Eestis on öösel võimalik ka äike. Edela- ja läänetuul tugevneb, rannikul ulatuvad puhangud 15-17 m/s. Õhutemperatuur öösel 10..15, Kagu-Eestis kuni 17°C, päeval 17..23°C.

Jaanilaupäevaks (23. juuniks) sirutub meie kohale kuiva ilma tagava kõrgrõhuala idaserv. Jaanipäeval (24. juunil) on kõrgrõhuala meie kohal ja teisipäeval (25. juunil) kõrgrõhuala meie kohal hääbub. Ilm on enamjaolt sajuta. Jaaniõhtu on tuuline, öö aga jahedapoolne, päev mõõdukalt soe.