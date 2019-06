Juhtkiri: Eesti või Euroopa Liidu lipp

Õigupoolest ei peaks üheski inimeses sellist küsimust tekkima, sest Eesti ja Euroopa Liit pole vastandlikud ega ülemus- või alluvussuhtes. Eesti on Euroopa Liidu osa. Haapsalu linnavalitsuse ees lehvivad rõõmsalt nii ELi kui ka Eesti lipp koos mudalinna lipuga. Riigikogu valges saalis aga enam neid koos hoida pole sobilik – see selgus eile, kui riigikogu häältega 39:38 nii otsustas.

See polekski tähtis, sest lipp on küll sümbol, aga samas võime teda heisata või heiskamata jätta – nii, nagu ise tahame või kuidas meile meeldib. EKRE liikme, riigikogu esimehe Henn Põlluaasa korraldusega valgest saalist Euroopa Liidu lippude eemaldamine on aga tähtis, sest näitab midagi enamat. See näitab EKRE Euroopa Liidu vaenulikku poliitikat. Nüüd näitab see ka seda, et terve Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsusliit on Euroopa Liidu vastane.

Eesti välispoliitika kurss on uue valitsuse juhtimisel pöördumatult muutunud, öelgu peaminister Jüri Ratas vastupidist kui tahes palju kordi. Praeguse valitsuse välispoliitiline kurss on muutunud.

EKRE oli kuni Brexitini avalikult Euroopa Liitu kuulumise vastu. Nüüd on EKRE poliitika muutunud. EKRE tahab Euroopa Liidu üle võtta, et riikide senist tihedat koostööd lõhkuda. Nüüd teame, et ei Keskerakond ega Isamaa tee oma valitsuspartnerile takistusi, ilmselt aitavad ka ise kaasa.

Eesti on näinud Euroopa Liitu julgeoleku garantiina. Selliseks ei muuda ELi mitte relvajõud, vaid solidaarsus riikide vahel. Uus valitsus lõhub seda. Eesti on nautinud majandusliku koostöö ja vabakaubanduse vilju. Mida senise poliitilise ja majandusliku liidu sihikindel lõhkumine endaga kaasa toob, pole teada. Midagi turvalist see ilmselt ei tähenda. Lipp on vaid sümbol, mis näitab, kas tahame olla osa Euroopa Liidust. Riigikogu enamus enam ei taha.