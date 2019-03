Kolmanda Rannalõõtsa võistumängimise võit läks Lõuna-Eestisse

Kolmandat korda peetud Rannalõõtsa võistumängimise võit nii lõõtspillide kui ka karmoškade kategoorias läks sel korral Lõuna-Eesti noortele pillimängijatele.

Võistumängimise parimaks lõõtsamängijaks valis žürii Herbert Konnula Urvasest, karmoškamängijatest sai aga esikoha Värska neiu Ruti Kirikmäe. Nii Konnula kui ka Kirikmäe osalesid ka mullusel Rannalõõtsa võistumängimisel jõudes ka siis esikolmikusse.

Rahva lemmikute valimisel tuli aga karmoškade seas tiitel Läänemaale – selle pälvis nooruke Haapsalu karmoškamängija Mona Pihlakas. Lõõtspillimängijatest esimese Rannalõõtsa võistumängimise võitja Rasmus Kadaja.

Rannalõõtsa võistumängimine pakkus publikule võimalust enam kui neli tundi lõõtsamuusikat nautida. Tänavune osalejate arv püstitas rekordi – laval käis 28 pillimeest ja -naist, kellest nii mõnigi lõi kaasa mõlemas kategoorias.

Traditsiooniliselt oli karmoškade klassis võistlejaid rohkem – 19, lõõtspilli kategoorias mängis võidu nimel 11 mängijat. Oli nii algajaid kui ka neid, kes juba aastaid pilli harjutanud. Staažikate pillimeeste kõrval oli laval rohkelt noori mängijaid.

Mitmed tänavused võistlejad panid end proovile sellega, et astusid võistlustulle enda jaoks tavapäratus kategoorias – nii oli see ka mulluste võitjatega. Läänemaa mees Vallo Rajasaare, kes mullu karmoškade kategoorias võistles, tegi seda tänavu hoopis lõõtspilliga ning mullune lõõtspillide võtja Sirli Aia oli selleks korraks karmoška kätte võtnud. Nagu Aia ise ütles, harjutas ta karmoškad kinnise ukse taga, sest nii ta ise kui ka tema lähedased on eesti lõõtspilli usku.

Võistlejaid hindas kolmeliikmeline žürii, kuhu kuulusid Heino Tartes, Kristi Kool ja Rannalõõtsa võistumängimise algataja Anti Nöör. Žürii liikmed tunnistasid, et paremusjärjestust välja selgitada polnud lihtne ja vaidlemist oli selle juures kõvasti.

Kristi Kooli sõnul oli kõige nauditavam see, et igal mängijal oli oma stiil. Tartes ütles, et võistumängimine on ilus traditsioon, kus rõõmsad pillimehed kokku tulevad – just kokkusaamine ja koos mängimine ongi olulisem kui võistlus ise.

Koosmängimise rõõmu pakkusid lõõtsa- ja karmoškamängijad ka publikule. Hendrik Visla juhtimisel kanti ühiselt ette kuus pala. Neist viimast, ühismängimiste traditsioonilist pala “Pillimehe elu” tervitas publik püsti seistes ja see läks ka kordamisele.

Rannalõõtsa võistumängmise tulemused:

Karmoškad

I Ruti Kirikmäe

II Hugo Kink

III Mona Pihlakas

Lõõtsad

I Herbert Konnula

II Rasmus Kadaja

III Martin Otsing

Eripreemiad

Oliver Leppik (lõõts) – Heino Tartese eripreemia

Marten Kaljas (karmoška) – Heino Tartese eripreemia

Arvo Stolten – tugev esitus mõlemas kategoorias

Kalev Tuisk (karmoška) – puhas töö labakinnastega

Publiku lemmik

Mona Pihlakas (karmoška)

Rasmus Kadaja (lõõts)

Fotod Arvo Tarmula