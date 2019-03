Haapsalu politseijaoskond avas oma Facebooki lehe

„Tere tulemast Haapsalu politseijaoskonna Facebooki lehele! Suur rõõm on teatada, et oleme loonud oma jaoskonnale päris oma Facebooki lehe, kus hakkame kajastama oma tööga seonduvat, jagame kogukonnale olulist turvalisust puudutavat infot ja kindlasti ka palju muud huvitavat. Koostöös loome turvalisust!“

Nii kõlab Haapsalu politseinike esimene sotsiaalmeedia läkitus.

Haapsalu politseijaoskonna patrullteenistuse vanem Meelis Laurmann kinnitas Lääne Elule, et postitusi hakkavad tegema politseinikud ise.

„Terve meie politseimaja seisab hea selle eest – see ei ole ühe pressiinimese projekt. Meil oli oma Facebooki leht tegelikult juba hästi pikalt plaanitud, aga nüüd on see siis lõpuks käima pandud,“ ütles Laurmann.

„Hakkame kajastama oma tööga seonduvat: kogukonna turvalisus, ennetustegevus – mida teinud oleme ja mis plaanis on, tahame hakata tegema ka nädalakokkuvõtteid,“ rääkis Laurmann.

Haapsalu politseinikud hakkavad oma Facebooki lehel vahendama oma infot käimasolevate reidide ja nende tulemuste kohta. „Koos piltidega,“ lubas Laurmann.

Lisaks sellele antakse Facebooki kaudu teada, kui politsei vajab mõne juhtumi uurimisel tähelepanelike kodanike abi ja hoiatatakse petturite või varaste eest.

„Facebooki lehe üks eesmärk on ühtlasi see, et ka meile antaks läbi selle lehe infot,“ ütles Laurmann.

Kui inimene mingil põhjusel ei saa või ei taha politseile e-kirja teel infot anda või helistada, võib selle asemel kasutada lehel olevat linki „Saada sõnum“.

Laurmann lisas, et kõik on oodatud Haapsalu politseijaoskonna Facebooki lehte jälgima.