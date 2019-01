Karnau: sotsiaalmeedia libakontosid ohutuks pidada oleks lihtsameelne

Facebooki libakontod ja -grupid on väga ohtlikud, sest oleks lihtsameelne arvata, et kirjutatud või räägitud sõna meid ei mõjuta, rääkis ajakirjanik Andrus Karnau Raadio 2 saates “Olukorrast riigis“.

Sotsiaalmeediafirma Facebook andis neljapäeval teada, et eemaldas koostöös Instagramiga lehekülgi, gruppe ja kontosid, mis tegelesid nii-öelda moonutatud tegevusega ehk sisuliselt oli tegu libakontodega.

Ajakirjanik Ahto Lobjakas küsis saates, kui palju on neid, kel puudub iseseisev mõtlemisvõime, et sellised kontod nende käitumist mõjutavad.

Karnau leidis, et need kontod on väga ohtlikud, sest kirjutatud või räägitud sõna mõjutab meid ja öelda, et seda ei juhtu, on lihtsameelsus.

“Probleem on tegelikult see, et me ju ei tea, mis toimub /…/ vaadates näiteks praegu valimiskampaaniaid ja püüdes teha prognoose valimistulemuste osas, siis juba mõnd aega on poliitikavaatlejad keeruka olukorra ees,” rääkis Karnau.

Karnau sõnul on praegu käes murranguhetk – oleme olnud eksiteel, arvates, et sotsiaalmeedia loob mingi uue demokraatliku platvormi, mille abil on inimestel võimalik enda häält ühiskonnas kuuldavaks teha ja selle kaudu ühiskonda paremaks muuta.