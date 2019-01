Haapsalu linna algkool võitis koolijalgpalliturniiri

Sellel nädalal selgitati juba teist turniiri Läänemaa koolispordiliidu saalijalgpallimeistrid. Kui kesknädalal toimunud 8.-9. klasside turniirvõitjaks tuli Haapsalu põhikool, siis reedel saavutas 4.-6. klasside arvestuses esikoha taas linnakool, Haapsalu linna algkool.

Kokku osales 4.-6. klasside saalijalgpalli meistrivõistlustel viis Läänemaa kooli, kuue võistkonnaga.

Peakohtunik Aavo Tomingas korraldas turniiri turniirisüsteemis. See andis kõigile võistkondadel viis mängu ja osalejad said väga korraliku koormuse ja turniiri lõppjärjestuses ei olnud midagi juhuslikku. Väga meeldiv oli antud turniiri puhul see, et kolme linnavõistkonna kõrval tegid kaasa kolm maakooli.

Kindlasti tuleb mainida, et Oru kool, Taebla kool ja ka väikene 40 õpilasega Martna põhikool hakkasid suurematele koolidele vapralt vastu. Siiski olid päeva lõpuks Haapsalu linna algkooli I võistkond, Haapsalu põhikool ja Haapsalu linna algkooli II võistkond mänginud nimetatud järjekorras esikolmiku.

Kõiki lapsi saab hea mängu eest kiita, kuid esikolmikusse jõudnud võistkondade liikmed on kindlasti jalgpallitreeningutega tegelenud kauem, kui väikeste koolide noored jalgpallurid.

Läänemaa KSL meistriks 2018/2019 õppeaastal tuli Haapsalu linna algkool I võistkond: Oliver Mark, Arti Viispert, Kert Markus Vare, Sander Jaaska, Evert Tetto, Hendrik Soome, Mathias Zimmer, Luise Palu. Õpetajad Ulrika Tülp, Aavo Tomingas.

Järgnesid Haapsalu põhikool, Haapsalu linna algkool II, Oru kool, Taebla kool, Martna põhikool.