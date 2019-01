Vallajuhid käskisid poliitilise konkurendi reklaami maha võtta

caption id="attachment_260121" align="alignleft" width="272"] Poliitiline korstnapühkija Meelis Malk. Foto: repro keelu saanud plakatist[/caption]Lääneranna vallavalitsus käskis reklaamiagentuuril kuulutustetulbalt maha võtta agara ekrelase, korstnapühkija ja kirikuõpetaja Meelis Malga uusaastatervituse, sest see olevat poliitiline reklaam.

Plakatil tervitas EKRE ridades Pärnumaalt riigikokku kandideeriv korstnapühkija Malk linnarahvast uue aasta puhul. Plakati taustal oli lumehelveste seas ka paar EKRE embleemilt tuttavat rukkilille. Malk oli oma tervitusteksti juurde lisanud ka Lääne maakonna vapi.

Malk selgitas, et tema kui korstnapühkija uusaastatervitus oleks pidanud olema üleval veel nädala, kuid see võeti maha. „Arvati, et see minu külmakarge lumehelbeke on liiga EKRE,” lausus Malk. „Eelmisel reedel kästi maha võtta.”

Malk esitas järelepärimise politseile, kust sai vastuse, et tegu pole poliitilise reklaamiga.

„Reklaamitud on elukutset ning mõne erakonna tunnusvärvi või embleemi osa kasutamine selleks ei ole keelatud. Oluline, et ei oleks kasutusel erakonna logo,” märkis Pärnumaa piirkonnapolitseinik Evelin Engel-Lepp.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!