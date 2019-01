ERR: Haapsalu elanikke ärritab teeremondiga kaasnev kõnnitee puudumine

Haapsalu liikluse kõige olulisemal tuiksoonel, Tallinna maanteel käib alates oktoobrist remont. Ühel ümbersõiduteel aga puuduvad kõnniteed ja seal liikumine on jalakäijatele ohtlik. Politsei soovitab jalakäijatel piirkonda võimaluse korral vältida, vahendas ERRi Lääne-Eesti korrespondent Juhan Hepner “Aktuaalse kaamera” loos.

Tallinna maantee põhjapoolsel, vanalinna viival ümbersõidul ei ole Kase ja Jalaka tänaval kõnniteed. Liiklustihedus on seal kasvanud ja talvistes oludes on see jalakäijatele ohtlik, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

“Kipuvad külge maha sõitma ja nad ei arvesta, et siin inimesel ei ole kõnniteed ja eriti talvel on libe ja ei ole kusagile astuda. Olen ise vihaga mõelnud, olen bussist kippunud maha jääma, ei saa üle tee, keegi ei lase, kusjuures nad ei arvestada seda märki siin ja olen ise mõelnud suure vihaga hommikul, et helistan politseisse, et tulge vaadake, mis siin hommikul toimub,” kommenteeris kohalik elanik Inna.

Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman palub inimestelt teeremondiga seoses kannatlikkust ja ütleb, et Tallinna maanteel on nüüd liiklusele avatud ka Vahtra tänava ristmik ja selleni viiv lõik, mis peaks ehk hakkama liikluskoormust veidi hajutama.

Tallina maantee rekonstrueerimine maksab 1,2 miljonit eurot ja tööd peavad valmis saama juulikuuks.