Jüri Ott: Eestisse on planeeritud seitse miljonit pagulast

Lääne-Nigula vallavolikogu liige Jüri Ott ütles neljapäeval volikogu istungil, et kliima soojenemine ei kujuta endast erilist ohtu. „Tõeline oht on rahvastiku kasv,” sõnas Ott. „Eestisse on planeeritud seitse miljonit pagulast, sest meil on nende jaoks ruumi. Need plaanid on olemas, need ringlevad kuskil.”

Oti sõnavõtt eelnes Lääne-Nigula volikogu otsusele moodustada rahvastikutaaste komisjon, mis peaks tegelema sündimuse tõstmise ja väljarände (töörände) ohjamisega.

Komisjoni moodustamise poolt oli kümme, vastu üheksa volinikku. Ott ütles, et on nõus komisjoni töös osalema.