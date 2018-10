Soolus tähistatakse rahvusvahelist ettelugemise päeva

Teemat pole osalejatele ette antud, vaid igaüks saab ise valida, kas lugeda ette sahtlisse kirjutatud luuletus, jutt või hoopis katkend mõnest lemmikraamatust. Kui aga meeles mõlgub lihtsalt mõni lugu, meenutus või legend, saab ka need tänulikult ära kuulatud.

2014. aastal asutatud MTÜ Lugu eesmärk on Läänemaa pärimuskultuuri kogumine ja hoidmine, Soolu küla ajaloo uurimine ja küla edendamine. Augustis toimus Soolus Lugu eestvedamisel EV 110 sünnipäeva ja Linnamäe 500 tähistamise raames Silver Sepa, Kristiina Ehini ja Ly Seppeli taluaiakontsert, korraldati Haapsalu kunstniku Enri-Ireneus Pahapilli maalinäitus. Koos Linnamäe arenguseltsiga alustati kunstinäituste korraldamist Linnamäe külakeskuses.

Rahvusvahelist ettelugemise päev on 20. oktoobril. Eestis tähistatakse ettelugemise päeva 1994. aastast ja see traditsioon jõudis siia Rootsist. Päeva mõte on kord aastas tuletada kõigile meelde, kui tore on lugeda, lugemist kuulata ning kui oluline on ettelugemine lastele.