Haapsalu Veevärk AS teatab, et elamu Metsa 19 tänavaesisel maal

Haapsalu linnas toimuvad teisipäeval, 16.10.2018 kell 8.30–17 torustike remonditööd. Nimetatud ajavahemikul võib esineda ajutisi häireid piirkonna klientide veega varustamisel.

Ühtlasi informeerime linnakodanikke, kes kasutavad bussiliini nr 3, et kaevetööde ajal (16.10.18) on ühistransport Metsa ja Vaba tänavalt ümber suunatud Nurme tänava kaudu.

Ajutiselt ei teenindata järgmisi peatusi:

• Koidula, lähimad peatused on Vaba (Kultuurikeskus), Okase muuseum ja Nurme.

• Haigla, lähimad peatused on Vaba (Kultuurikeskus) ja Okase muuseum

• Nurme, peatus on üle viidud Nurme ja Metsa tänava ristmikule

Palume vabandust ebameeldivuste pärast ja jääme lootma teie mõistvale suhtumisele.

Lugupidamisega

Haapsalu Veevärk AS