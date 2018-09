Lääne Elu paberleht neljapäeval, 27. septembril

Reportaaž kohtumiselt paavstiga

Lääne Elu ajakirjanikud käisid koos kümne tuhande kaasmaalasega Tallinnas Vabaduse väljakul paavsti missal ja said võimsa kogemuse. „Ühtäkki lähevad inimesed liikvele, üle väljaku leviks nagu laine – see saab alguse kusagilt eespoolt ja kandub kiiresti tagumiste ridadeni. Ronime trepipiirdele, et paremini näha, ja seal ta ongi – läbi rahvahulga läheneb oma sõidukis paavst Franciscus. Olen paavstist vähem kui kümne meetri kaugusel. Rahvas sirutab üle piirete käsi paavsti poole, üks naine on tõstnud õnnistamiseks ja küünitab püha isa poole beebit, keda paavst puudutab ja õnnistab.“

Läänela otsib võimalust taastada valdade suvi- ja talimängud

Haldusreform lõi Läänemaa spordiliidul jalad alt ja tänavu jäid seepärast pidamata maakonna ühed osavõturohkemad võistlused. Nüüd otsib Läänela rahvakoosolekutel ideid, kas ja kuidas valdade mänge tulevikus korraldada. Omavalitsusi on varasema 12 asemel nüüd kolm. Tuleb otsustada, kes korralduse kinni maksab ja kas võistlema hakkavad endiselt omavalitsuste koondised või näiteks väiksemad kogukonnad.