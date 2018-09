Haapsalu Veevärk AS teatab, et Uus-Sadama tänaval Haapsalu linnas toimuvad kolmapäeval, 26.09.2018 kell 8.30–17 veetorustiku remonditööd. Nimetatud ajavahemikul võib esineda ajutisi häireid piirkonna klientide veega varustamisel.

Ühtlasi informeerime linnakodanikke, kes kasutavad bussiliine nr 2, 2a, 3, 34 ja 34a, et kaevetööde ajal (26.09.18) on ühistransport Uus-Sadama tänavalt ümber suunatud Kaluri tänava kaudu. Lähimad peatused on Holmi ja Laine.

Palume vabandust ebameeldivuste pärast ja jääme lootma teie mõistvale suhtumisele.

Lugupidamisega

Haapsalu Veevärk AS