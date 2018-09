Detailplaneeringute teated

Maali detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Lääne-Nigula vallavalitsuse 11.09.2018 korraldusega nr 18-489 võeti vastu Maali kinnistu detailplaneering asukohaga Linnamäe külas (katastriüksus 55201:001:0394; pindala 5877 m2).

Planeeringu projekt näeb ette Maali katastriüksuse jaotamise kolmeks krundiks. Üks krunt moodustatakse olemasolevale tegevus- ja teenusekeskusele, teine krunt korterelamule ja kolmas krunt üksik- või kaksikelamule. Planeeringuga on määratud kruntide kommunikatsioonilahendused, servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering on vastavuses Oru valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise ja ka eelhinnangu koostamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 1.–16. oktoobrini 2018 Taebla vallamajas vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel http://www.laanenigula.ee/menetluses.

Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.

Karini kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Lääne-Nigula vallavalitsuse 11.09.2018 korraldusega nr 18-494 võeti vastu Karini kinnistu detailplaneering asukohaga Spithami külas / Spithamnis (katastriüksus 52001:001:4770; pindala 0,23 ha).

Planeeringu projekt näeb ette Karini katastriüksusele eluhoone ja abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimused, määratud on kommunikatsioonilahendused, servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering on vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 1.–16. oktoobrini 2018 Noarootsi vallamajas vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel http://www.laanenigula.ee/menetluses.

Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.

Lääne-Nigula vallavalitsus