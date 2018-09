Risti päästjad said medali

Neljale Risti päästjale anti teisipäeval Tallinnas üle elupäästja medalid, neile lisaks annetati päästeteenistuse aumärk Haapsalu komando pealikule Andres Kaljurale ja Lihula komando päästjale Tiit Meelile.

Risti päästemeeskond Aavo Lai, Ervin Paaliste, Georg Paaliste ja Üllar Lai pälvisid elupäästja III klassi medali kiirabiautojuhi elustamise eest mullu juunis.

Paaliste sõnul said nad mullu 23. juulil vahetuse lõpus väljakutse Paliverre Raba tänavale, kus kiirabi palus päästjate abi haige majast välja toomisel. „Kõik oli tehtud ja hakkasime juba autot ümber pöörama kui haige naabrinaine jooksis meie poole ja ütles, et kiirabiautojuht kukkus kokku. Naine oli paanikas,” meenutas Paaliste.

Risti mehed läksid asja kontrollima. Kokku kukkunud autojuhil pulssi ei olnud ja päästjad alustasid tema elustamist: Ervin Paaliste tegi kunstlikku hingamist ning Georg Paaliste ja Üllar Lai südamemassaaži. See andis kahele ülejäänud kiirabitöötajale vabad käed intubatsioonitoru paigaldamiseks ning defibrillaatori valmis panemiseks ja kasutamiseks. Samal ajal kutsus Risti komando meeskonnavanem Aavo Liiv esimesele kannatanule teise kiirabi ja kokku kukkunud autojuhile reanimobiili.

„See oli mul esimene kord esmaabi anda,” tunnistas nüüdseks kuus aastat päästes töötanud Georg Paaliste. Kuigi päästjatele on esmaabia andmist õpetatatud tuleb praktikas selliseid olukord harva ette. Paaliste lisas, et sellises olukorras pole väga aega mõelda, mida ja kuidas teha, vaid õpitud ja harjutatud liigutused tulevad iseesenest. Päästjad elustasid autojuhti umbes 35-40 minutit enne kui mehe südame tööle said. „Ta oli päris suur mees ka,” lisas Paaliste. Ta lisas, et on hiljem elustatud autojuhti Haapsalus näinud, kuid suhelnud nad pole: „Väliselt tundub, et temaga on kõik korras.”

Paaliste, kes läks kuus aastat tagasi päästeametisse tööle isa eeskujul, ütles, et päästja töö pole enam ammu ainult tule kustutamine. „Ristil oleme kahe suure maantee ääres ja üsna palju tuleb tegeleda liiklusõnnetustega,” rääkis ta.

„Risti on hea näide sellest, kui mitmekesine on päästja töö ja vajadus reageerida võib tulla hetkega,” ütles Läänemaa päästepealik Hannes Aasma. Ta lisas, et Paliveres juhtunu puhul kasutasid Risti mehed oma õpitud oskusi sada protsenti. „Kui nad tunnistasid ka ise tagantjärgi, et see hetk ei olnud kerge.”

Aasma sõnul oli tal teisipäeval väga hea tunne Mustpeade maja saalis päästeameti aumärkide üleandmisel istuda, sest esile tõsteti mitmeid Läänemaa päästjad.

Risti päästjate elupäästja medalile lisaks annetati päästeameti kuldrist Haapsalu päästekomando pealikule, 24aastase staažiga Andres Kaljurale ja päästeameti teenetmedal kuldsete tammelehetedega Lihula komando päästjale, 19 aastat päästesüsteemis töötanud Tiit Meelele.

Aasma sõnul ei anta päästes aumärke pelgalt pika staaži eest, vaid ikka hea töö eest. „See töö, mida Kaljura on teinud Haapsalu komando ülesehitamisel ja hoidmisel., on olnud suur töö,” ütles Aasma. Haapsalu on üks neljast õlireostustõrje võimekusega komandodest Eestis. Kaljura koos Lihula komandopealiku Mikk Luugiga on tugevad õlireostuse tõrje spetsialistid terves Eestis.

Ühtekokku anti Tallinnas üle 100 aumärki: 5 päästeteenistuse kuldristi, 9 päästeteenistuse hõberisti, 27 päästeteenistuse medalit, 6 päästeameti teenetemedalit kuldsete tammelehtedega, 12 päästeameti teenetemedalit hõbedaste tammelehtedega ja 1 missioonimedal. Lisaks 8 päästeameti peadirektori tänukirja elupäästmisele kaasaaitamise eest.

Päästeteenistuse aumärke on antud välja 1998. aastast. Aumärke antakse üle kaks korda aastas: Eesti vabariigi sünnipäeva ajal veebruaris ja organiseeritud tuletõrje sünnipäeva ajal septembris.