Sotsiaaldemokraadid võitsid Rootsi valimised

Rootsis toimusid pühapäeval parlamendivalimised, kus senistele vasak- ja paremtsentristlikele suurparteidele oli väljakutset esitamas immigratsioonivastane protestipartei Rootsi Demokraadid, kes siiski ei suutnud suuruselt teiseks erakonnaks tõusta, kirjutas ERR.

Rootsi peaminister Stefan Löfven ütles pärast pühapäevaseid üldvalimisi, et kavatseb peaministri kohale edasi jääda ning rõhutas, et tugeva valitsuse moodustamiseks tuleb koondada „kõik head jõud”.

2014. aastal sotsiaaldemokraadid võimule toonud Löfven tunnistas BNSi teatel, et valitsuse moodustamine võib aega võtta. Kommenteerides paremäärmuslike Rootsi Demokraatide head tulemust ütles peaminister, et natsismijuurtega erakond ei suuda eales pakkuda midagi vastutustundlikku, ainult vihkamist.

Löfven ütles toetajatele, et erakondade ülesanne on pärast valimisi moodustada tugev valitsus. „Meil on moraalne vastutus. Peame koondama kõik head jõud. Me ei leina, vaid võtame end kokku,” ütles peaminister.

Esialgsed tulemused pärast kella üht öösel:

Praegune valitsuskoalitsioon

* sotsiaaldemokraadid (Sveriges socialdemokratiska arbetareparti ehk SAP) – 28,4 %

* rohelised (Miljöpartiet de gröna ehk MP) – 4,3 %

Praegust valitsust toetavad jõud

* Vasakpartei (Vänsterpartiet) – 7,9 %

Paremtsentristlik opositsioon

* Mõõdukas Koalitsioonipartei (Moderata samlingspartiet) – 19,8 %

* Keskpartei (Centerpartiet) – 8,6 %

* Liberaalne Rahvapartei (Folkpartiet liberalerna) – 5,5 %

* Kristlikud Demokraadid (Kristdemokraterna) – 6,4 %

Muu opositsioon

* Rootsi Demokraadid (Sverigedemokraterna) – 17,6 %