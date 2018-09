Detailplaneeringu algatamine

Haapsalu linnavalitsuse 29.08.2018 korraldusega nr 784 algatati Uuemõisa alevikus Tallinna mnt 80 (67401:009:0098) asuva tootmismaa sihtotstarbega kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeritava ala suurus on 7111 m2 ja asub Uuemõisa tööstusalal. Ala piirneb Ääsmäe-Haapsalu-Rohküla maantee, Tehnika põigu ning Tallinna mnt 78, Tehnika tn 1, Tehnika põik 1, Tehnika põik 3 ja Tallinna mnt 82 kinnistutega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Alal kehtib Ristiku kvartali detailplaneering, mis kehtestati Ridala vallavolikogu 22.04.2004 otsusega nr 87. Kehtivat detailplaneeringut muudetakse Tallinna mnt 80 kinnistu osas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on suurenda krundi kehtivat ehitusõigust (lubatud hoonetealust pinda), et laiendada olemasolevat tootmishoonet ning määrata arhitektuursed ja ehituslikud hoonestustingimused, haljastuse, heakorrapõhimõtted, liiklus- ja parkimiskorraldus.

Detailplaneeringu algatamisega ei kavandata tegevust, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes ning mis kohustab koostama keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringus planeeritav tegevus ei sisalda KeHJS § 6 lg 2 toodud tegevusvaldkonda (infrastruktuuri ehitamine või kasutamine), mille puhul tuleks kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust.

Otsusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Haapsalu linnavalitsus