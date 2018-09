Haapsalu noorte huvikeskuses alustab tosin ringi

Sel õppeaastal alustab Haapsalu noorte huvikeskuses pea tosin huviringi. Valik on lai – beebikoolist ekstreemspordini, sekka iluvõimlemist, automudelismi ja muud põnevat. Et õpilaste huvid on ajas muutunud, ei ole uudis. On rõõm, et saame pakkuda nii uusi huviringe kui ka uudseid tegemisi teada-tuntud huviringides.

Meie kõige värskem huviring, rularing, jätkab õues toimetamist kuni vähegi ilma on ning siis kolitakse siseruumidesse. Talvel tegeletakse rulasõiduga kaasneva kultuuriga ning meisterdamisega. Juhendaja Kristjan Meigas ootab nii tüdrukuid kui poisse, nii algklasside õpilasi kui ka vanemaid rulasõpru.

Tiiu Randmann–Mihkla abistab kunstimaailmas oma rada leida alates esimese klassi õpilastest. teadlikumad kunstihuvilised (alates 7. klassist) saavad oma loovuse piire katsetada kaasaegse kunsti stuudios. Muuseas, gümnaasiumiõpilastel on võimalik valida kaasaegse kunsti stuudio huviringi programmi Läänemaa ühisgümnaasiumis valikaineks.

Kas teadsid, et Haapsalus on Euroopa parim, uuem ja kiireim automudelismi ringrada? Ja see on mõeldud meie õpilastele! Kihutada nagu ralliäss on muidugi tore, kuid kõige olulisem on ehitada ja parandada ise oma autot ning saada osavaks (isegi füüsika pidi peale automudelismiga tegelemist loogiline olema!). Juhendaja Margus Jõgilaine on oma ala spets ja juhendab kõiki huvilisi.

Osavad näpud ja loominguline mõtlemine arenevad kõikidel 1-6 klassi õpilastel käsitööringis igal tööpäeval. Ringi juhendab Haapsalu 2017. aasta huvikooli õpetaja tiitliga pärjatud Lygija Suislep.

Võimlemiskool Kirke, kus tegeletakse rühm- ja iluvõimlemisega, võtab huvikooli katsete alusel, mis toimuvad 5. septembril. Treenerid Lia ja Pille-Riin Puhm ootavad nii uusi kui kogenumaid võimlejaid, treeningud käivad erinevates gruppides.

Loomingulisus ja liikumine saavad kokku loov- ja kaasaegses tantsus. Triin Reemann teab, kuidas seda kõige paremini teha ja õpetab kahes grupis – 3.-5. klassi õpilastele (loovtants) ning 6.-9. klassi õpilastele (kaasaegne tants).

Hea uudis rütmipillisõpradele – Arno Suislep õpetab ka sel aastal džembet. Avame rühma nii edasijõudnutele kui ka alustajatele. Mõnusaid emotsioone, rääkimata ansamblimängust ja muusikalisi ülesastumistest saab kindlasti!

Enesekaitse treeningutel omandatakse teadmised ja oskused kuidas toime tulla erinevate situatsioonidega. Läbitakse võitluskunstide ajalugu ning õpitakse eetika reegleid. Treener on Veiko Pärnaste.

Haapsalu beebikool tegutseb aastast 1995 ning nii mõnedki beebid on juba ise lapsevanemaks saanud. Sel sügisel alustavad taas beebide ning vanematega laulmist ja mängimist Inga Sammal ja Ille Palusalu.

Huviringide õppetasu Haapsalu õpilastele on 5 eurot kuus (va Kirke). Ringid alustavad septembrist, vajalik on registreerumine. Tutvuge kodulehega noor.haapsalu.ee ja Facebookis leite meid https://www.facebook.com/HaapsaluNoorteHuvikeskus/

Kristi Erkmann