Galerii: Haapsalu põhikool alustas suuremana kui kunagi varem

Haapsalu põhikool alustas tänavust õppeaastat õpilaste arvu poolest suuremana kui eelmistel aastatel.

Avaaktus koolimaja ees oli traditsiooniline, üheksanda klassi õpilased viid verivärsked koolijutsid käekõrval avaktusele.

Haapsalu põhikoolis alustas tänavu õppimist 642 õpilast. “Meid on enneolematult palju,” ütles Haapsalu põhikooli direktori Anne Mahoni avaaktusel. Ühelt poolt kasvatas koolipere suurust Haapsalu Nikolai kooli liitmine põhikooliga. Teiselt poolt on Mahoni sõnul lisandunud ka teisi õpilasi. Rohkelt on õpilasi seitsmendas klassis – sel aastal avati põhikoolis koos väikeklassidega seitse paralleelklassi.

Koos Nikolai kooli liitumisega on sellest aastast on põhikoolis kaks õppealajuhatajat. Teise õppeala juhatajana töötab endine Nikolai kooli direktor Aive Saadjärev.

“Kiire on olnud,” iseloomustas Saadjärv Nikolai ja Haapsalu põhikooli liitumist. Samas tõdes ta, et venekeelsete laste integreerumiseks on hea, et on nad õpivad eesti lastega ühe katuse all.

Mahoni sõnul pole Nikolai koolist üle tulnud lapsi küll arvuliselt palju, aga õppetöös nõuab see just väikeste ruumide oskuslikku jagamist. Ta lisas, et Nikolai kooli klasse pole õige nimetada põhikooli venekeelseks osakonnaks, vaid tegemist on paralleelklassidega, kus õppetöö käib vene keeles.

“Maailmas hakkama saamiseks on vaja oskusi ja neid ei saa muidu kui õppides ja õpetades,” ütles Mahoni kooliaasta avaaktusel .

Fotod Markus Sein