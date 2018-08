Kudumisvõistluse võitis Kaidi-Kätlin Reimann

Tänavuse 7. Pitsipäeva vaieldamatu osa oli kudumisvõistlus, mille võitis 21aastane Kaidi-Kätlin Reimann, kellel on jäänud vahele vaid üks kudumisvõistlus.

Siiani Reimann esimeseks pole tulnud, küll aga on kolm korda saanud kolmanda koha. „Ei olnud kõige mugavam kududa, aga väga ilus on,” ütles Reimann tänavuse võistlustöö kohta.

Käsitööpisik on Tallinnast pärit võitjal sees juba maast-madalast, sest nende kodus on käsitöö au sees olnud. Samuti on ta käinud aastaid Valge Daami ajal Haapsalus, kust on ka tema vana-vanaema pärit. Kõige selle kombinatsioonina sattuski Reimann aastate eest kudumisvõistlusele. „Meeldib see traditsioon, et tulen ja käin ja võistlen, uus muster, käed ikka hakkavad alati värisema,” ütles ta.

Arvo Tarmula fotod